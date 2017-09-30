«دراجات النصر» ترفض المشاركة في سباق نزوى

عماد النمر (الشارقة)

رفض فريق النصر للدراجات المشاركة في السباق الأول لفئة الكبار، الذي أقيم صباح أمس في منطقة نزوى بالشارقة، وذلك احتجاجاً على مشاركة اللاعب المحترف في فريق الإمارات يوسف ميرزا، وأقيم السباق دون مشاركة فريق النصر الذي آثر عدم المشاركة، اعتراضاً على عدم موافقة اللجنة الفنية على طلبه باستبعاد ميرزا قبل انطلاق السباق.

وقال عاصم الملا مدير فريق النصر، إن امتناعنا عن السباق رغم جاهزيتنا، ياتي في المقام الأول حرصنا على تطبيق اللوائح والقوانين التي تنظم السباقات وتحقق الأهداف المرجوة منها، واحتجاجنا على مشاركة يوسف ميرزا بناءً على اللوائح والقوانين المنظمة، لأن ميرزا يعد لاعباً محترفاً في فريق الإمارات الذي يشارك في أعلى درجات منافسات المحترفين في فرق بروكونتينتال، فيما السباقات التي ينظمها الاتحاد هي للهواة وليست للمحترفين، واللائحة صريحة وحددت مشاركة اللاعب المحترف في سباقات الدولة وأيضاً مشاركته مع المنتخب الوطني، أما دوري النقاط فهو للاعبين الهواة فقط، ونحن في نادي النصر نحرص كل الحرص على نجاح السباقات وكل الأنشطة التي ينظمها الاتحاد، وقبل السباق طالبنا بعدم مشاركة يوسف ميرزا لكن اللجنة الفنية لم تحقق مطلبنا، ففضلنا عدم المشاركة في السباق تجنباً لأية مشاكل لحين دراسة الوضع من قبل الاتحاد، مع حفظ أحقيتنا في المطالبة بإلغاء السباق وإعادته من جديد بالنظام الذي يمنح الفرصة للاعبين الهواة.

وأدان عبد الكريم الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيس اللجنة الفنية، تصرف فريق النصر وعدم مشاركته في السباق، وقال: كان من المفروض المشاركة في السباق، ثم التقدم باحتجاج رسمي للاتحاد يطالب من خلاله بتوضيح موقف يوسف ميرزا وأحقيته في المشاركة من عدمه، وبالتأكيد سيكون هناك دراسة للمشكلة من قبل اللجنة الفنية والاتحاد للوصول للحل الأمثل الذي يتماشى مع اللائحة الفنية الخاصة، وذلك في إطار الحرص على نجاح برنامج السباقات.

وقد أسفرت نتائج السباق الأول لفئة الكبار هذا الموسم الذي أقيم بمنطقة نزوى بالشارقة لمسافة 65 كم، عن فوز نجم فريق الإمارات يوسف محمد ميرزا بالمركز الأول وقطع المسافة في 1:36:10 ساعة بمعدل سرعة بلغ 40 كم/‏‏دقيقة، وجاء في المركز الثاني ماجد البلوشي لاعب فريق شباب الأهلي - دبي، فيما جاء زميله سيف معيوف الكعبي في المركز الثالث، وعقب انتهاء السباق قام عبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية، ونايف عبد العزيز جكة الأمين العام المساعد، وسالم عتيق الكتبي رئيس لجنة الحكام بتتويج الفائزين.