جوليا لويس-دريفوس تكشف إصابتها بسرطان الثدي

نيويورك (أ ف ب)

كشفت الممثلة الأميركية جوليا لويس-دريفوس المعروفة خصوصاً بدوريها في مسلسلي «فيب» و«ساينفلد»، أمس الأول الخميس، أنها مصابة بسرطان الثدي، داعية إلى إقرار قانون للتغطية الصحية الشاملة في الولايات المتحدة. وكتبت الممثلة البالغة من العمر 56 عاماً في تغريدة عبر «تويتر»، «امرأة من كل ثماني نساء تصاب بسرطان الثدي.. اليوم دوري أنا».

وقد نالت جوليا منتصف الشهر الحالي جائزة «إيمي» للمرة الثامنة في مسيرتها كممثلة والسادسة على التوالي عن دورها كشخصية سيلينا ماير في مسلسل «فيب»، وهو رقم قياسي. وقالت الممثلة: «النبأ السار هو أن في استطاعتي الاعتماد على أفضل مجموعة من الأصدقاء الداعمين والمهتمين، وعلى تأمين صحي رائع من نقابتي».

وأضافت: «أما النبأ السيئ، فهو أن النساء لسن جميعهن محظوظات لهذا الحد»، لذا «فلنكافح ضد كل أنواع السرطان، ولنجعل من التغطية الصحية الشاملة أمراً واقعاً».