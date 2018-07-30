استمرار تأثير الأجواء المغبرة حتى الخميس

هالة الخياط ، هدى الطنيجي (أبوظبي، رأس الخيمة )

استمر أمس، تأثير الأجواء المغبرة على معظم مناطق الدولة، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، متوقعاً المركز الوطني للأرصاد أن يقل تأثير الكتلة الهوائية المحملة بالغبار حتى يوم بعد غدٍ الخميس.

وأوضح المركز أن الدولة تأثرت بالأجواء المغبرة، نتيجة لوجود منخفض جوي حراري تأثرت به مناطق جنوب البلاد، صاحبه رياح جنوبية شرقية مصحوبة بكتل هوائية، محملة بالغبار والأتربة، غطت مساحة ألف كيلو متر مربع، وتمركزت في مناطق جنوب الدولة، وامتد تأثيرها أمس على مناطق الدولة كافة.

وينصح المركز الوطني للأرصاد بأخذ الحيطة والحذر على الطرقات، بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية، نتيجة للغبار المحمل والأتربة المثارة بفعل نشاط الرياح، وأيضاً في حال سقوط الأمطار على بعض المناطق، كما ينصح بعدم التعرض للغبار والأتربة، خاصة للذين يعانون من الربو والأمراض الصدرية.

وأفاد المركز بأن الدولة شهدت أمس طقساً مغبراً وحاراً نهاراً وسحباً منخفضة في الساحل الشرقي، وتكونت السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، وامتدت إلى بعض المناطق الداخلية. وكانت الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وشمالية غربية بوجه عام، سرعتها من 20 إلى 30، تصل إلى 40 كم في الساعة أحياناً، تكون مثيرة ومحملة بالغبار، مع تدني الرؤية الأفقية، وكان البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.