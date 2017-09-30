إعفاء داحس والاستعانة براشد عامر وماجد سالم في «أبيض الشباب»

معتصم عبدالله (دبي)

أجرت لجنة المنتخبات باتحاد الكرة تعديلات على قائمة الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، والذي يقوده المدرب الصربي ليوبينكو درولوفيتش، بتعيين راشد عامر رئيس قسم مراكز التدريب، مشرفاً فنياً على المنتخب، وماجد سالم عضو لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات مساعداً للمدرب، مقابل إعفاء خالد داحس المدرب المساعد الحالي، في انتظار تولي الأخير مهمة تدريب منتخب 2001 في وقت لاحق.

وتأتي التغييرات على مستوى الجهاز الفني لـ «أبيض الشباب» الذي يعد الممثل الوحيد لمنتخبات الإمارات قارياً، في ظل خروج المنتخب الأول، والأولمبي على التوالي، وغياب «أبيض الناشئين» عن التصفيات، قبل شهر على موعد مشاركته المرتقبة بتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، من 31 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبلين.

ويستهل منتخبنا مشواره في التصفيات المقررة في قرغيزستان بلقاء عُمان في الجولة الأولى في 31 أكتوبر المقبل، والجولة الثانية أمام نيبال في 4 نوفمبر، والثالثة مع قرغيزستان 6 نوفمبر، على أن يختتم الدور الأول بلقاء البحرين 8 نوفمبر، ويتأهل إلى نهائيات 2018 صاحب المركز الأول في المجموعة، فيما ينافس «الوصيف» على بطاقات أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

وتزامنت التغييرات على مستوى الجهاز الفني لـ «أبيض الشباب»، مع ختام تجمعه الداخلي في دبي أمس، حيث خسر المنتخب أمام ضيفه غينيا 0-3، في التجربة الودية الثالثة على التوالي أمام منتخبات القارة الأفريقية للناشئين المتأهلة إلى مونديال الهند تحت 17 عاماً 2017، بعد الأولى أمام غانا 0-4، والثانية أمام مالي بذات النتيجة.

وافتتح سيسي سيدوبا التسجيل لمنتخب غينيا في الدقيقة 33، والذي انتهى عليه الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف البديل نابي بانجورا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و 81، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بثلاثية نظيفة.

وجددت خسارة أمس فشل «الأبيض» في تحقيق الفوز خلال 6 مباريات على التوالي بالتعادل 1-1 أمام سلوفينيا والخسارة 1-5 في المباراة الثانية أمام ذات المنتخب، والخسارة في مباراتين أمام رديف النصر 0-2 ، ورديف شباب الأهلي دبي 0-1، ومن ثم أمام منتخبي غانا ومالي للناشئين 0-4 على التوالي.

في المقابل، فشل هجوم «الأبيض» في التسجيل خلال 3 مباريات على التوالي، فيما استقبلت شباكه 11 هدفاً في المباريات الثلاث، ومثلت مباراة أمس التجربة الودية الأخيرة لـ «أبيض الشباب» في تجمعه الحالي قبل العودة في السادس من أكتوبر المقبل لخوض تجمع ثان يستضيف خلاله منتخبنا نظيره الأردني للشباب في مباراتين وديتين بدبي يومي 9 و10 أكتوبر المقبل، قبل السفر إلى أوزبكستان لخوض تجمع خارجي أخير يتضمن بدوره أداء مباراتين أمام أوزبكستان، قبل انطلاقة التصفيات في 31 أكتوبر.