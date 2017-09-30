الظفرة والنصر في «سوبر الصالات»

دبي (الاتحاد)

تستضيف صالة مكتوم بن محمد، بنادي شباب الأهلي دبي، في الساعة السادسة إلا ربع مساء اليوم، مباراة السوبر لكرة الصالات بين الظفرة بطل الدوري والنصر بطل الكأس، وهي أول بطولة سوبر في عهد «المحترفين الأجانب في كرة الصالات، وهو سوبر الموسم التاسع للعبة، والذي يشهد تطبيق نظام «البلاي أوف» في بطولة الدوري العام.

آخر مباراة جمعت الفريقين انتهت لمصلحة «العميد» في نهائي الكأس التي توج بلقبها النصر، وحل الظفرة وصيفاً، ويدخل الظفرة مباراة اليوم، وهو أكثر جاهزية من النصر، لأن الظفرة لعب 3 مباريات في كأس الاتحاد، وكسبها جميعاً على التوالي، حيث تغلب على خورفكان بخماسية، ومليحة 6-1، والحمرية 8-2. ويعتبر الظفرة أول نادٍ تعاقد مع المحترف الأجنبي، وهو البرازيلي باسورا الذي شارك مع الفريق في كأس العالم للأندية، وأحرز المركز الثالث وبرونزية مونديال البرازيل 2015، وشارك معه أيضاً في بطولة الأندية الآسيوية الأخيرة في فيتنام، وجميع المباريات السابقة، ويلعب الظفرة بكامل نجومه، بقيادة حارسه المتألق طاهر ناصر ومنصور جميل وعبد الكريم جميل وصبري جميل وسالم جميل وخالد شاه وعبد الله كرمستجي وعمر كرمستجي وحمدان الكثيري ومحمد فدعق وعبد الله طيب ويونس الحمادي.

أما النصر اعتذر عن المشاركة في كأس الاتحاد التنشيطية، لأسباب تتعلق بعدم توافر العدد الكافي من اللاعبين، خصوصاً أن أكثر من نصف لاعبي الفريق، كانوا في معسكر المنتخب الوطني، وهم جابر محمد يوسف ومحمد عبيد وبدر إبراهيم كابتن المنتخب والنصر، وفهد أحمد وأحمد خليل ومحمد سالم، ويعتمد مدرب النصر على مجموعة الدوليين بالمنتخب الوطني العائد من عشق أباد مؤخراً، وينضم اليهم خالد بلهول وإبراهيم بوشيخة وطارق أمان وسعود خلفان.