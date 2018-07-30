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فريق الإمارات يعانق «قوس النصر» في «الشانزليزيه»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يوليو 2018

باريس (الاتحاد)

أهدى فريق الإمارات الدولة انتصاراً عالمياً وتاريخياً بفوزه بلقب الجولة الختامية لطواف فرنسا «تور دي فرانس»، التي أقيمت أمس الأول، وامتدت لمسافة 116 كلم من اوي إلى الشانزليزيه، حيث تمكن الدراج النرويجي ألكسندر كريستوف من الفوز بالمرحلة النهائية، ليواصل فريق الإمارات تألقه في السباقات العالمية، ويرسخ نجاحات فكرة تأسيسه منذ البداية.

وقدم كريستوف البطل الأوروبي، الذي فاز من قبل بمرحلة في طواف أبوظبي هذا العام، أداءً قوياً خلال سباق السرعة التنافسي، وصولاً إلى الشانزليزيه، ليتمكن من تحقيق الانتصار في إحدى أبرز مراحل الجولات الكبرى، ووجد الدراج النرويجي نفسه في مركز مثالي للانطلاق في سباق السرعة وراء الفرنسي أرنو ديمار، وأظهر قوته وعزيمته وصولاً إلى خط النهاية أمام حشود الجماهير.

كما حل فريق الإمارات بدراجه ألكسندر كريستوف ثانياً في تصنيف النقاط بطواف فرنسا برصيد 246 بعد السلوفيني الشهير بيتر ساجان من فريق بورا هانزجروي الذي جاء بالمركز الأول برصيد 477 نقطة، فيما حل الفرنسي ارنو ديمار بالمركز الثالث من فريق جروبما اف دي جاي برصيد 203 نقاط.

وتمثل انتصارات فريق الإمارات، ونتائجه المميزة، مفخرة كبيرة لرياضة الإمارات، في ظل فترة زمنية قياسية، بعد تأسيس الفريق في 4 يناير 2017، واستطاع المشاركة في السباقات العالمية المصنفة والمعتمدة في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وقال ألكسندر كريستوف: «حلمت بهذا الفوز لسنوات عديدة، فقد سبق لي أن أوشكت على الفوز، لكنني لم أتمكن من التغلب على الدراجين الأسرع مثل جرايبل وكيتيل وكافينديش، ولكنهم غابوا عن السباق، نتيجة مشاركتهم في السباق الجبلي، ولذلك كنت الأسرع، أنا سعيد جداً بهذه النتيجة، إنه حلم يتحقق». ... المزيد
     
 

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