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قائمة السياسات التي يطالب بها المحافظون تتضمن إلغاء قوانين «الهجرة التسلسلية»، التي تفرض على أصحاب العمل استخدام التحقق الإلكتروني

اتفاق «الحالمين» وطلبات المحافظين
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تاريخ النشر: السبت 30 سبتمبر 2017

مايك ديبونيز*

هناك قائمة من مطالب المحافظين تهدد بعرقلة الجهود التي يبذلها الحزبان للحفاظ على برنامج إدارة أوباما الذي يحمي من الترحيل 680 ألف مهاجر غير شرعي جاؤوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

وناقش الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر مع زعماء الكونجرس من الديمقراطيين الخطوط العريضة لاتفاق محتمل لحماية من يشملهم برنامج «العمل المؤجّل للطفولة الوافدة» والمعروف اختصارا بـ«داكا». ومن شأن الاتفاق المؤقت أن يربط بين الحماية الدائمة لهؤلاء المهاجرين وتحسين أمن الحدود.

بيد أن أعضاء الكونجرس الجمهوريين من المحافظين الرئيسيين يتجمعون حول مجموعة أوسع من السياسات كشرط لدعم الاتفاق، وهذا، كما يحذر الديمقراطيون والجمهوريون المعتدلون، من شأنه أن يفكك الإجماع الهش الحالي بسرعة.

وفي مجلس الشيوخ، قدم الأعضاء الجمهوريون، جيمس لاندفورد وتوم تيليس، بديلاً محافظاً هذا الأسبوع لقانون الحلم، وهو مشروع قانون وضعه الحزبان ويحظى ببعض التأييد الجمهوري ويريد الديمقراطيون تمريره كجزء من اتفاق مع ترامب.

ويحدد مشروع قانون لانكفورد- تيليس، المعروف باسم «قانون النجاح» طريقاً أكثر صعوبة لمنح الوضع القانوني للمهاجرين المعنيين، ويتضمن أحكاماً تمنعهم من الاستفادة من القوانين الحالية التي تتيح للمهاجرين الشرعيين تقديم التماس للسلطات للسماح لأقاربهم الأجانب بالقدوم إلى الولايات المتحدة. ويقول المنتقدون إن هذه القوانين تضخم حجم الهجرة الشرعية.

وقد عمل مسؤولون بارزون في البيت الأبيض، بما فيهم المستشار ستيفين ميلر، مع أعضاء من «تجمع الحرية» المتشدد في مجلس النواب وغيرهم من المشرعين الجمهوريين لوضع قائمة من المطالب السياسية تتجاوز أحكام أمن الحدود التي قال الديمقراطيون إنهم على استعداد للتفاوض بشأنها. ... المزيد
     
 

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