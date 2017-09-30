«كويكي» ومشروع «حزب الأمل»!

كييجو ساكاي وشيجيتو تاناكا*

مع قرب حل مجلس النواب، اتخذت حاكمة طوكيو «يوريكو كويكي» قراراً جريئاً بقيادة الحملة الانتخابية كوجه لحزب سياسي جديد بينما تواصل عملها في منصب حاكم طوكيو. وعلى رغم أنها قد نأت بنفسها عن السياسة في السياق الوطني العام، فقد أعلنت الاثنين الماضي أنها بصدد تأسيس حزب سياسي جديد باسم «حزب الأمل» لتصبح زعيمته.

وكان هذا الإعلان غير متوقع. ففي مستهل مؤتمر صحفي تمت الدعوة لعقده على عجل في مبنى الحكومة بطوكيو، قالت كويكي: «إنني من هنا أعلن عن تأسيس حزب جديد». ثم قالت إنها ستكون في المقدمة كزعيمة لهذا الحزب الجديد.

وقد أبقت «كويكي» على نيتها عقد مؤتمر صحفي طي الكتمان، حتى عن الأشخاص المرتبطين بالحزب الجديد، قبل عقده مباشرة. ولم يتم إبلاغ «ماسارو واكاسا»، عضو مجلس النواب المقرب من الحاكمة، إلا قبل انعقاد المؤتمر بساعة واحدة. وقال مسؤول بارز في الحزب الليبرالي الديمقراطي إن «لدى كويكي مرؤوسيها الذين يقومون بكافة الترتيبات الأولية».

وقال بعض المراقبين إن «كويكي» اتخذت هذه الخطوة في الوقت الحالي لأنها شعرت بالإحباط بسبب الاستعدادات لتأسيس حزب جديد. وقد بحث «واكاسا» وغيره عن الأعضاء الراغبين في المشاركة، قائلًا إنه لن يكون «حزباً ديمقراطياً آخر». ورغم ذلك، فإن معظم المشرعين الذين انضموا إليهم كانوا من المنشقين عن الحزب الديمقراطي، ما أدى إلى عدم وجود تنوع بين أعضاء الحزب الجديد.

وقال المراقبون إن «كويكي» كانت تعتقد أنها لن تكون حركة كبيرة إذا ما سارت الأمور بهذه الطريقة.