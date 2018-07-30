«الشارقة الرياضي» يشيد بمبادرة «رسالة الوفاء للقائد»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي اللجنة المنظمة لمبادرة ماراثون رسالة الوفاء للقائد، بحضور سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية.

وقدم صالح محمد حسن، المشرف العام على الماراثون إيجازاً مفصلاً عن المبادرة بنسخها الماضية، وتطلعات اللجنة المنظمة القيام به في النسخة المقبلة، والتي ستقام خلال ديسمبر المقبل، والتطلعات الإيجابية للنسخة الجديدة من هذا الحدث الهام، معبرا عن امتنانه لجهود مجلس الشارقة الرياضي، مقدماً باسم اللجنة المنظمة درع ماراثون الوفاء للمجلس، تثميناً للتعاون والدعم الذي ساهم به في المبادرة.

بدوره، أبدى عيسى هلال استعداد المجلس على التعاون مع اللجنة المنظمة، واصفاً التطور الرياضي الذي تشهده الإمارات في كل جوانب الحياة بأنه يعود بشكل أساسي للدعم الكبير من القيادة الرشيدة، متمنياً للجنة المنظمة الاستعداد المبكر للنسخة المقبلة لتظهر بشكل مميز لما تحمله هذه المبادرة الوطنية من معان سامية تعبر عن الوفاء للإمارات، قيادة وشعباً، خصوصاً وأن حملة الرسالة هم من الرياضيين، تعبيراً عن الوفاء للوطن والقائد. بدوره، أكد صالح محمد حسن، أن اللجنة ستعقد جلسة تشاورية مع الشركاء الاستراتيجيين خلال الأيام القادمة من أجل الخروج بأفكار جديدة تسعى لتطبيقها في النسخة الجديدة بهدف البدء بالاستعدادات المبكرة. وقال: التعاون مع مجلس الشارقة الرياضي سيعزز الجهود التي تبذلها اللجنة العليا المنظمة لهذا الحدث سنويا مما سيجعل من النسخة المقبلة أكثر تميزا، ومنوهاً إلى أن ماراثون رسالة الوفاء للقائد مبادرة تستحق تقديم كل أشكال الدعم لها لمواصلة النجاح الذي شهدته منذ انطلاقتها في النسخة الأولى، والتي ركض بها العداؤون من دبي إلى أبوظبي، لما تحمله من معان نبيلة وسامية من شعب الوفاء إلى قيادة الوفاء.