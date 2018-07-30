عطر «نفيس» يفوح في سباق دبي الدولي للخيول العربية

أحمد عزت (لندن)
شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس الأول سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة الـ37، الذي احتضنه مضمار نيوبري العريق في المملكة المتحدة، كما شهد السباق أيضاً، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسليمان المزروعي سفير الدولة في المملكة المتحدة.
وخطف «نفيس» للخيالة السلطانية العمانية الأضواء في الشوط الرئيسي، وتوج بلقب شادويل دبي إنترناشونال ستيكس، البالغ إجمالي جوائزه 58 ألف جنيه إسترليني، بعد أن قدم أداء رائعاً في السباق البالغ طوله 2000 متر، ليتفوق بفارق 1.5 طول، وقطع المسافة في 2:21:03 دقيقة، بقيادة الفارس أوليفر بيلييه وإشراف المدرب تشارلز جوردين.
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واستطاعت «جود» هزيمة النجوم الكبار في سباقات الفئة الأولى بعد أداء مميز توجت به جهودها في الفوز، لتؤكد بأنها نجمة المستقبل حيث لا زالت في سن أربع سنوات، وحققت «جود» المنحدرة من نسل «مهاب» الفرس «شمايل» فوزها بإشراف المدرب دي جيليمن وقيادة الفارس أوليفر بيلييه، الذي قادها لقطع المسافة في 2:25:49 دقيقة.
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