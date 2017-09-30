أيرلندا تدعو «طيران ريان إير» لاحترام حقوق الركاب

تالين (د ب أ)

دعا رئيس وزراء أيرلندا شركة الطيران منخفض التكلفة «ريان إير» إلى احترام حقوق ركابها، في أعقاب قيام الشركة بإلغاء الآلاف من رحلاتها الجوية.

وأعلنت ريان إير هذا الشهر أنها سوف تلغي 18 ألف رحلة جوية حتى نهاية أكتوبر، بما يتماشى مع عطلات أفراد أطقم الشركة.

وذكرت الشركة الأربعاء أنها سوف تستغنى أيضاً هذا الشتاء عن 25 طائرة بما يمثل ستة بالمئة من حجم أسطولها، في إطار عرضها لحجم نموها المعتزم في ضوء عمليات الإلغاء واسعة النطاق.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار على هامش قمة الأمم المتحدة في استونيا: «اعتقد أن المسألة بهذه البساطة: يتعين احترام حقوق الشعوب والركاب». وأضاف: «بالتالي، فإن أي راكب يتم إلغاء رحلته الجوية على أي شركة طيران، وفي هذه الحالة ريان إير، فلابد من توفير وسيلة بديلة لتوصيله إلى وجهته أو رد أمواله بالكامل إليه، وأنا بالقطع أتوقع من أي شركة طيران أن تفعل ذلك».