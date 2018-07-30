هل نحتاج إلى علم اجتماع آلي يواكب تحولات العوالم الافتراضية؟

عبير زيتون (دبي)

تعيش المجتمعات البشرية قاطبة اليوم فترة تحول عميقة لا يسلم منها أيُ قطاع، في بعديها «الظاهر والخفي» مع التطور الطبيعي «للثورة الرقمية المعولمة» التي اجتاحت حياتنا، وغيّرت أولوياتنا، نحو نمط جديد من التعامل والتواصل، والتفكير، سماها البعض بمرحلة «ما بعد الإنسان الكلاسيكي» لكونها تؤسس لرؤية جديدة، قائمة على قيم تفاعليّة متخفية وراء هويّات خفيّة «في مكان افتراضي ثالث» سماه علم الاجتماع الآلي الحديث بـ«الفضاء المُعولم السيبري» تُحدّده منظومة تكنو ـ اجتماعيّة، وتنتجها عقول إنسانيّة، وتفاعلات آليّة لها سماتها وخصائها.

وفي ظل الاتجاه الكبير نحو العوالم الافتراضية (الرقمية)، لا بد أن نتساءل بوعي: هل نحن بحاجة إلى علم اجتماع عربي جديد بأدوات معرفية جديدة، ترصد تحولات مجتمعاتنا ورغباتها؟ وماهي خطورة غياب أو تغييب دور العلوم الاجتماعية العربية في الإمساك بالواقع، فيما التغيير يمر من بين أصابعه دون أن يمسك بدينامياته الداخلية مع عجز عن إنتاج نظرية معرفية واحدة تدرس مشكلات مجتمعاتنا وانكساراتها؟

هذه الأسئلة طرحتها «الاتحاد» على مجموعة من الباحثين السوسيولوجيين الإماراتيين والعرب، وكانت هذه الإجابات:

علوم وأسواق