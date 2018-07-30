137.5 مليار درهم سحوبات نقدية عبر مقسم الإمارات الإلكتروني خلال عام 2017

أبوظبي(وام)

بلغ إجمالي قيمة السحوبات عبر مقسم الإمارات الإلكتروني 137.5 مليار درهم تقريباً خلال العام 2017، بزيادة نسبتها 3.6%، بواقع 4.8 مليار درهم، مقارنة مع العام السابق، وذلك وفقاً للإحصاءات الموثقة من قبل مصرف الإمارات المركزي.

ويعد «مقسم الإمارات الإلكتروني» أحد أهم أنظمة الدفع التي أسسها المصرف لخدمة القطاع المالي والاقتصادي، وذلك إلى جانب خدمات أخرى من ضمنها نظام الإمارات للتحويلات المالية، ونظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها ونظام الخصم المباشر ونظام حماية الأجور.

وجاء توفير خدمة مقسم الإمارات الإلكتروني لتمكين العملاء من الاستفادة من خدمات السحب واستخدامها، والاستعلام عن الرصيد المتوفر في الصرافات الآلية التابعة للمؤسسات المالية بالدولة التي لا يتوفر العميل على بطاقة مصرفية مصدرة من قبلها.

ويتضح من خلال رصد حركة نشاط عمل هذه الخدمة أنها في تطور مستمر منذ تأسيسها في عام 1996، ويبلغ عدد البنوك المشتركة فيها 43 بنكاً، فيما أصبح النظام مرتبطاً بجميع دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الشبكة الخليجية.

ووصل عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في دولة الإمارات 5274 جهازاً نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 63 جهازاً، مقارنة بـ 5211 جهازاً، مقارنة مع الربع ذاته مع العام 2017.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي الرصيد التراكمي للسحب النقدي عن طريق مقسم الإمارات الإلكتروني بلغ خلال العام 2009 نحو 65.3 مليار درهم، ارتفع إلى نحو 75 مليار درهم في العام 2010.