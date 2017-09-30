«الاقتصاد»: حملات مفاجئة لرصد احتكار سلع الضريبة الانتقائية

حاتم فاروق (أبوظبي)

كثفت الفرق التابعة لإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد حملاتها التفتيشية وجولاتها الميدانية المفاجئة على المحال التجارية وتجاز التجزئة، ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، قبيل بدء تطبيق الضريبة الانتقائية لرصد ومنع احتكار السلع والمنتجات الخاضعة للضريبة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير عام إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.

وقال النعيمي لـ «الاتحاد»: «إن الحملات المفاجئة على منافذ البيع وتجار التجزئة تزامنت مع شكوى عدد من المستهلكين من نقص أنواع رئيسة من السجائر ومشروبات الطاقة، قبيل خضوع هذه السلع للضريبة الانتقائية اعتباراً من أول أكتوبر»، مؤكداً أن التاجر أو المنفذ الذي يثبت قيامه بتخزين تلك السلع لبيعها بعد رفع أسعارها سيفرض عليه غرامات مالية تصل إلى مليون درهم بحسب قانون حماية المستهلك.

وبحسب الهيئة الاتحادية للضرائب، فإن نسبة الضريبة الانتقائية تصل إلى 50% على المشروبات الغازية، و100% على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.

وأضاف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم، مؤكداً أن الفرق التابعة للإدارة لم ترصد ظاهرة قيام بعض التجار أو منافذ البيع برفع أسعار السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية أو احتكار وتخزين تلك المنتجات قبل بدء التطبيق الفعلي للضريبة.