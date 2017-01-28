«الأغذية العالمي» يخشى تقليصاً كبيراً في المساعدات الأميركية

مايدوجوري، نيجيريا (أ ف ب)

أعربت رئيسة برنامج الأغذية العالمي عن «أملها» في أن تواصل الإدارة الأميركية تمويل المنظمة، بعدما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الإدارة الجديدة في واشنطن تنوي إجراء اقتطاعات كبيرة في الموازنة. فقد أكدت مجلة «فورين بوليسي»، أمس الأول، أنها اطلعت على مرسوم رئاسي للرئيس دونالد ترامب يقترح خفضاً بنسبة 40% للتمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى وكالات الأمم المتحدة، ومنها برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف.

وقالت مديرته التنفيذية ارثارين كازين خلال زيارة إلى شمال شرق نيجيريا الذي يواجه تمرد جماعة بوكو حرام: «إن الولايات المتحدة هي أكبر مانح لبرنامج الأغذية العالمي منذ أكثر من 50 عاماً».

وأكدت «نأمل في أن تتمكن هذه المنظمة التي استفادت من دعم الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء، من الاستمرار في تلقي المساعدة المالية الضرورية». وأضافت: «إن خفض التمويل الأميركي سيؤدي إلى خفض (المساعدات الحيوية) التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي إلى المحتاجين».

وقد أسفر النزاع الدائر بين الجيش النيجيري والمتشددين عن سقوط 20 ألف قتيل على الأقل، وتهجير أكثر من 2.6 مليون آخرين منذ 2009».

وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه قدم المساعدة إلى أكثر من مليون شخص واجهوا سوء التغذية في ديسمبر. ويأمل في أن يساعد 1،8 مليون شخص آخرين في الفصل الأول من 2017.