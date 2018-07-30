«اقتصادية دبي» تصدر أول رخصة باللغة الصينية

دبي (الاتحاد)

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أول ترخيص تجاري باللغتين العربية والصينية لأحد المستثمرين من جمهورية الصين الشعبية، وذلك تزامناً مع التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية والمتحدة، وجمهورية الصين الشعبية الصديقة لتحقيق أهداف متعددة نوعية ذات قيمة مضافة للبلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وتؤكد اقتصادية دبي أن هذه المبادرة تأتي تحقيقاً لمساعي حكومة إمارة دبي في توفير أرقى الخدمات للمستثمرين الصينيين من أصحاب الرخص والراغبين بتفعيل استثماراتهم في الإمارة، وتشجيعاً لبقية المستثمرين من كافة أنحاء العالم لمزاولة النشاط الاقتصادي في دبي، إلى جانب الحرص على توفير مناخ مثالي يرفع ثقة المستثمر، ويحقق مبدأ استدامة الشركات ونمو عائداتها في السوق المحلي والعالمي.