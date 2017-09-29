النظام الضريبي الأميركي.. «إصلاح ثوري» يؤجج الانقسامات

واشنطن (أ ف ب)

يؤجج مشروع إصلاح النظام الضريبي الأميركي، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب، بأنه «ثوري» خلافات كبرى في وجهات النظر حول انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، بين من يعتبر أنه سيحفز النمو ومن يراه مجرد «خدعة».

وعلق نائب رئيس الاتحاد الوطني للشركات المستقلة «براد كلوس» أن «هذا الإصلاح أساسي لمساعدة الشركات الصغيرة على الاستثمار واستحداث وظائف».

وتدخل الرئيس نفسه أمس الأول دفاعاً عن مشروع «لمصلحة النمو والوظائف والعائلات وأميركا»، مشدداً على ما ينص عليه من خفض كبير في الضرائب المفروضة على الشركات من 35 في المئة إلى عشرين في المئة.

وقال «كلوس»: «إن الشركات الصغيرة من جميع القطاعات، لا سيما الصحة والخدمات والصناعات، والتي توظف متوسط خمسة أشخاص تساهم بحوالي نصف إجمالي الناتج الداخلي وبوظيفتين من كل ثلاث يتم استحداثها»، مبدياً «ارتياحه الكبير» لخطة الإصلاح الضريبي.