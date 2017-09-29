أردوغان يربط مصير «قس أميركي» محتجز بتسليم «جولن»

سينكان، تركيا (وكالات)

لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إلى أن حكومته قد تفرج عن قس أميركي محتجز إذا سلمت الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي يعيش في بنسلفانيا والذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل في يوليو من العام الماضي، واعتقل آلاف الأشخاص في حملة أعقبت محاولة الانقلاب بينهم المبشر المسيحي الأميركي أندرو برونسون الذي كان يدير كنيسة صغيرة في إزمير على الساحل الغربي لتركيا.

وبرونسون محتجز منذ أكتوبر الماضي. والتهم ضده تتضمن الانتماء لشبكة جولن، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. وتقول الولايات المتحدة إن برونسون سجن دون وجه حق ودعت لإطلاق سراحه.

وفي كلمة أمام أفراد الشرطة بالقصر الرئاسي في أنقرة بدا أن أردوغان يربط بين مصير الرجلين.

وقال «يقولون ‭‭›‬‬أعيدوا القس لنا‭‭›‬‬. لديكم رجل دين أنتم أيضا. سلموه لنا. وسنعيد إليكم برونسون بعد محاكمته».

وأضاف أن القس «لدينا يخضع للمحاكمة. رجل الدين لديكم لا يخضع لمحاكمة. إنه يعيش في بنسلفانيا. وبوسعكم أن تسلموه بسهولة وعلى الفور».

إلى ذلك، طالب أحد المدرسين المضربين عن الطعام منذ ستة أشهر احتجاجا على اعتقالهما في إطار عملية التطهير عقب الانقلاب الفاشل باستعادة عمله وذلك عند استئناف محاكمته أمس قرب أنقرة. والأستاذة الجامعية نورية غولمن والمدرّس سميح اوزاكجا هما بين أكثر من 140 ألف شخص اعتقلوا بموجب مراسيم قوانين صدرت في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت بعد محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 التي نسبت الى أنصار جولن المقيم في الولايات المتحدة.

أضرب المدرسان عن الطعام في مارس وتم توقيفهما في مايو بعد اتهامهما بالانتماء الى حزب جبهة التحرير الشعبية الثورية اليساري المتطرف والمصنف «إرهابيا» من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويواجه المدرسان عقوبة السجن حتى 20 عاما.