الصين تغلق شركات كوريا الشمالية وماليزيا تمنع سفر رعاياها

بكين، سيؤول (وكالات)

قالت وزارة التجارة الصينية أمس إن شركات كوريا الشمالية أو مشروعاتها المشتركة في الصين ستغلق في غضون 120 يوما، من أحدث عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي والتي أقرها الشهر الحالي، فيما أكد الطب الشرعي الأميركي أن الطالب الأميركي اوتو وارمبير، الذي توفي في يونيو 2017 بعد أسبوع على ترحيله من كوريا الشمالية وهو في حالة غيبوبة، لم تظهر على جسده أية علامات تعذيب، واتهمت بيونج يانج أمس الرئيس الأميركي باستغلال قضية الطالب واصفة ترامب بأنه «عجوز مجنون».

وأوضحت الوزارة الصينية في بيان أن المشروعات الصينية المشتركة مع أفراد أو كيانات من كوريا الشمالية في الخارج ستغلق أيضا لكنها لم تذكر إطارا زمنيا لذلك، وكان مجلس الأمن الدولي صوت في 12 سبتمبر بالإجماع لصالح تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، ليشمل حظر صادرات المنسوجات ويحد من إمدادات الوقود. وجاءت العقوبات ردا على إجراء كوريا الشمالية هذا الشهر سادس وأقوى تجاربها النووية. في غضون ذلك، أكدت الطبيبة الشرعية في ولاية أوهايو الأميركية لاكشمي ساماركو أمس الأول أن الطالب الأميركي اوتو وارمبير، الذي توفي في يونيو 2017 بعد أسبوع على ترحيله من كوريا الشمالية وهو في حالة غيبوبة، لم تظهر على جسده أية علامات تعذيب واضحة.

ونشرت هذه التقارير غداة اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووالدي وارمبير بيونج يانج بتعذيب الطالب. واتهم ترامب كوريا الشمالية «بتعذيبه أكثر من ما يمكن تخيله»، وأفادت الطبيبة الشرعية أن الشاب البالغ 22 عاما والذي حكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما خلال زيارة سياحية إلى كوريا الشمالية، أصيب «بأضرار دماغية تأتي عادة نتيجة نقص في الأكسجين»، من دون أن يتمكن الطبيب من تحديد أسباب هذا الضرر، واتهم أهل وارمبير الثلاثاء بيونج يانج «بتعذيب وايذاء (ابنهم) عمدا»، الذي ظهرت على جسده آثار تعذيب، من بينها «إعادة ترتيب» أسنانه وتشويه يديه ورجليه.

وقال فريد وارمبير، والد الطالب لقناة «فوكس نيوز» «خطفوا اوتو وعذبو.. انهم إرهابيين».