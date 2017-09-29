الصين تغلق شركات كوريا الشمالية وماليزيا تمنع سفر رعاياها

بكين، سيؤول (وكالات)
قالت وزارة التجارة الصينية أمس إن شركات كوريا الشمالية أو مشروعاتها المشتركة في الصين ستغلق في غضون 120 يوما، من أحدث عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي والتي أقرها الشهر الحالي، فيما أكد الطب الشرعي الأميركي أن الطالب الأميركي اوتو وارمبير، الذي توفي في يونيو 2017 بعد أسبوع على ترحيله من كوريا الشمالية وهو في حالة غيبوبة، لم تظهر على جسده أية علامات تعذيب، واتهمت بيونج يانج أمس الرئيس الأميركي باستغلال قضية الطالب واصفة ترامب بأنه «عجوز مجنون».
وأوضحت الوزارة الصينية في بيان أن المشروعات الصينية المشتركة مع أفراد أو كيانات من كوريا الشمالية في الخارج ستغلق أيضا لكنها لم تذكر إطارا زمنيا لذلك، وكان مجلس الأمن الدولي صوت في 12 سبتمبر بالإجماع لصالح تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، ليشمل حظر صادرات المنسوجات ويحد من إمدادات الوقود. وجاءت العقوبات ردا على إجراء كوريا الشمالية هذا الشهر سادس وأقوى تجاربها النووية. في غضون ذلك، أكدت الطبيبة الشرعية في ولاية أوهايو الأميركية لاكشمي ساماركو أمس الأول أن الطالب الأميركي اوتو وارمبير، الذي توفي في يونيو 2017 بعد أسبوع على ترحيله من كوريا الشمالية وهو في حالة غيبوبة، لم تظهر على جسده أية علامات تعذيب واضحة.
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وقال فريد وارمبير، والد الطالب لقناة «فوكس نيوز» «خطفوا اوتو وعذبو.. انهم إرهابيين».
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