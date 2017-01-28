سفيرة أميركا في الأمم المتحدة: «ساندونا وإلا سنرد»

نيويورك (أ ف ب)

أكدت سفيرة واشنطن الجديدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي أمس، أن أميركا «ستظهر قوتها» في الشؤون الدولية، موجهة تحذيراً لمعارضي سياسات ترامب. وقالت للصحفيين لدى وصولها إلى مقر الأمم المتحدة لأول لقاء مع أمين عام المنظمة انطونيو جوتيريس «لأولئك الذين لا يدعموننا نقول: نحن نسجل الأسماء». وأضافت «نحن ندون نقاطاً للرد على ذلك». وأكدت أن «هدف واشنطن هو إظهار أهميتنا في الأمم المتحدة وكيفية تحقيق ذلك هي إثبات قوتنا وإسماع صوتنا، ودعم حلفائنا، والتأكد من دعم حلفائنا لنا أيضاً». ويتوقع أن تخيم على اللقاء الأول التقارير بشأن مشروع أمر تنفيذي يتم إعداده في البيت الأبيض قد يحرم الأمم المتحدة من دعم مالي أميركي بمليارات الدولارات.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في الأمم المتحدة، حيث تسهم في 22% من موازنتها وتمويل 28% من مهمات حفظ السلام التي تبلغ تكلفتها السنوية حالياً 7.8 مليار دولار. وقالت هايلي (45 عاماً)، وهي ابنة مهاجرين هنديين، إنها مستعدة لحض الأمم المتحدة على تطبيق إصلاحات مشددة على أنه سيكون هناك اقتطاعات. وأضافت «انه وقت إظهار القوة ووقت التحرك ووقت الإنجازات». وتوترت العلاقات بين ترامب والأمم المتحدة، عقب تبني مجلس الأمن قراراً يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات، بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو.