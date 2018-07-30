رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون ملك المغرب بعيد العرش

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وذلك بمناسبة عيد العرش.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك محمد السادس بالمناسبة نفسها.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقال سموه عبر «تويتر»: «تهانينا الخالصة لأخي جلالة الملك محمد السادس بالذكرى الـ19 لتوليه العرش.. ذكرى نجدد فيها أواصر المحبة والصداقة بين شعبينا، ونجدد فيها الاحتفاء بمسيرة النهضة في المملكة المغربية الشقيقة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس بكل اقتدار نحو الرقي والازدهار».