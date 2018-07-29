عشرات القتلى وآلاف المشردين بالكوارث

عواصم (وكالات)
حصدت الكوارث والزلزال والحرائق والفيضانات والأعاصير ومأساة الهجرة غير الشرعية في أنحاء متفرقة من الكرة الأرضية، عشرات القتلى وخلفت عشرات الآلاف من المشردين بلا مأوى.
حيث قُتل 14 شخصاً إثر زلزال قوته 6.4 درجة ضرب جزيرة لومبوك السياحية بإندونيسيا أمس الأحد، مما دفع القرويين إلى الفرار مسرعين مع أسرهم نحو الحقول المفتوحة لتجنب انهيار المباني. وتسبب الزلزال الذي ضرب الجزيرة في الصباح الباكر في إصابة نحو 162 شخصاً، وألحق أضراراً بآلاف المنازل. وانقطع التيار الكهربائي في المنطقة الأكثر تضرراً وهي سيمبلون ومنحدرات جبل رينجاني في الجانب الشمالي من الجزيرة.
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وتسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة على غربي اليابان، بما في ذلك المناطق المتضررة جراء الفيضانات المميتة في وقت سابق من الشهر الجاري. وسُجل رقم قياسي لهطول الأمطار بلغ أكثر من 120 ملليمترا في الساعة في غربي اليابان. وحثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية المواطنين على التأهب والحذر من حدوث انزلاقات أرضية محتملة وفيضان الأنهار وحدوث فيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع الأمواج وموجات المدّ.
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وتستمر مأساة المهاجرين حيث أفادت وسائل إعلام تركية بمقتل 6 أشخاص بينهم 3 رضع، أمس، عندما انقلب زورق مطاطي يقل 16 شخصاً قبالة ساحل غرب تركيا. وأنقذ خفر السواحل 9 أشخاص من الزورق الليلة الماضية، واستمرت عمليات البحث والإنقاذ، للعثور على شخص فقد في الحادث الذي وقع قبالة إقليم أيفالك. وتفيد إحصاءات خفر السواحل بأن 54 مهاجراً غير شرعي على الأقل لقوا حتفهم في الفترة الواقعة بين يناير ويوليو، أثناء محاولات العبور إلى أوروبا من تركيا.
وفي تونس، قررت السلطات استقبال نحو 40 مهاجراً أفريقياً عالقين منذ نحو أسبوعين قبالة مرفأ جرجيس في جنوب البلاد، بعد منع السفينة التجارية التي أنقذتهم من الرسو في موانئها.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في جلسة للبرلمان مخصصة للتصويت على الثقة بوزير الداخلية التونسي، إن بلاده «قدمت للمهاجرين المساعدة الطبية وستدخلهم إلى ترابها لأسباب إنسانية». وتنتظر سفينة الشحن «ساروست 5» التي ترفع علم تونس، منذ أسبوعين قبالة سواحل جرجيس، وعلى متنها 40 مهاجراً، بينهم امرأتان حاملتان.