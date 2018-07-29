السيسي يدعو الإسرائيليين لاغتنام «فرصة عظيمة للسلام»

القاهرة (أ ف ب)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الرأي العام الإسرائيلي إلى اغتنام «فرصة عظيمة للسلام» متاحة في الوقت الراهن، وذلك في مداخلة خلال مؤتمر للشباب يعقد في جامعة القاهرة.

وقال السيسي في سياق رده على أسئلة الشباب في المؤتمر إنه سيتوجه مرة أخرى إلى «الرأي العام في إسرائيل .. لدينا فرصة عظيمة للسلام في المنطقة وإيجاد حل» للقضية الفلسطينية.

وأضاف موجهاً حديثه إلى الرأي العام الإسرائيلي «هذا الحل لن يكون خصماً من أمنك أو من استقرارك».

وأكد الرئيس المصري رداً على سؤال حول تقارير وسائل الإعلام عما يسمى «صفقة القرن» أن «هذا التعبير تعبير إعلامي وليس سياسيا»، متابعاً «مصر مواقفها واضحة، نحن مع كل قرارات الأمم المتحدة، نحن مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ونحن مع (الانسحاب الإسرائيلي) إلى ما قبل حدود 1967».

وقال السيسي إن مصر «تحاول أن تكون عاملاً إيجابياً وتمارس دورها بهدوء» من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي. واستطرد «نحن في قطاع غزة ومع السلطة الفلسطينية نسعى سعياً حثيثاً للمصالحة حتى تكون هناك قيادة واحدة للتفاوض» مع إسرائيل.

وأضاف أن مصر تعمل على أن «تخفف ما أمكن المعاناة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة، لذلك خلال الشهرين الأخيرين، كنا حريصين على أن يكون معبر رفح مفتوحاً حتى نيسر على أهالي القطاع ما أمكن». وشدد على أن مصر «لا تقبل (أي حل) لا يقبله الفلسطينيون»، و«لا أستطيع أن أوافق على شيء لا توافق عليه السلطة الفلسطينية».