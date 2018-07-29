استقبال حافل لأيقونة الانتفاضة الفلسطينية عهد التميمي حرّة: المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال



تاريخ النشر: الإثنين 30 يوليو 2018 رام الله (الاتحاد) أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية صباح أمس، سراح الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي أصبحت رمزاً للمقاومة الفلسطينية من السجن بعد قضائها عقوبة لمدة ثمانية أشهر لصفعها جنديين إسرائيليين. ونقلت عهد التميمي (17 عاما) ووالدتها ناريمان التي سجنت أيضاً بسبب الواقعة من سجن شارون في إسرائيل إلى الضفة الغربية المحتلة حيث تقيمان. وشكرت عهد التي وضعت على كتفيها الكوفية الفلسطينية باللونين الأبيض والأسود الحشد الذي أتى لاستقبالها وقالت «المقاومة مستمرة حتى انتهاء الاحتلال». ورافق عهد ووالدتها جنود إسرائيليون حتى بلدتهما النبي صالح قرب مدينة رام الله، حيث سلمت الفتاة باكية على أقارب وأصدقاء أتوا للترحيب بها عند طريق صغير مؤد إلى القرية. وتوجهت بعدها مع والديها إلى منزل الأسرة وسط حشد يردد هتافات. ... المزيد