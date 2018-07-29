عهد التميمي حرّة: المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال

رام الله (الاتحاد)
أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية صباح أمس، سراح الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي أصبحت رمزاً للمقاومة الفلسطينية من السجن بعد قضائها عقوبة لمدة ثمانية أشهر لصفعها جنديين إسرائيليين.
ونقلت عهد التميمي (17 عاما) ووالدتها ناريمان التي سجنت أيضاً بسبب الواقعة من سجن شارون في إسرائيل إلى الضفة الغربية المحتلة حيث تقيمان.
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ورافق عهد ووالدتها جنود إسرائيليون حتى بلدتهما النبي صالح قرب مدينة رام الله، حيث سلمت الفتاة باكية على أقارب وأصدقاء أتوا للترحيب بها عند طريق صغير مؤد إلى القرية.
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