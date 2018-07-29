استسلام إرهابي بالجزائر



تاريخ النشر: الإثنين 30 يوليو 2018 الجزائر (د ب أ) أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن إرهابياً سلم نفسه أمس إلى السلطات العسكرية بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد. وقالت الوزارة، في موقعها الرسمي على الإنترنت، إن «الإرهابي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2014»، مشيرة إلى أن الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وأربع عبوات ذخيرة. ويرتفع بذلك عدد الذين سلموا أنفسهم منذ بداية الشهر الحالي إلى 17 إرهابياً. من جهة أخرى، أحبط خفر السواحل الجزائري بولايتي وهران وعنابة، محاولات هجرة غير شرعية لـ43 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.