ترتيبات تجارية تعزز التقارب السعودي- العراقي

بغداد (وكالات)

أكد السفير السعودي في العراق، عبد العزيز الشمري، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تشدد على توجيه كل الدعم للحجاج العراقيين، مؤكداً أن العام المقبل سيشهد فتح معبر عرعر «تجارياً» بين البلدين مع إنشاء ساحة للتبادل التجاري. وقال الشمري في تصريح لقناة «العربية» الفضائية، إن المملكة تعمل على تقديم كل الدعم للشعب العراقي وتقف على مسافة واحدة من جميع مكوناته، مشيراً إلى أن هذا العام شهد زيادة في عدد الحجاج بما يقرب 6 آلاف حاج، ليصل إجمالي العدد إلى 38 ألف حاج. وأشار إلى وجود تنسيق كبير مع الحكومة العراقية، موضحاً أن الناقل الجوي السعودي سوف يساهم بتفويج الحجاج، دون أن يستبعد إمكانية إصدار تأشيرات الحج في 2019، مباشرة من بغداد.