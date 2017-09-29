جهات اتحادية تكافئ الموظف المجتمعي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن جهات حكومية بدأت تقدير المساهمات التطوعية لموظفيها وأفراد المجتمع الذين كرسوا الوقت والجهد في سبيل إنجاح برنامج التطوع المؤسسي، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، مشيرة إلى أن هذه الجهات بدأت منح مكافآت مالية سنوية للموظف المجتمعي الذي ساهم في إبراز دور الوزارة أو الجهة الاتحادية في مجال خدمة المجتمع، من خلال عمله التطوعي أو عضويته في جمعيات تخدم المجتمع.

وقالت عائشة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات في الهيئة، في تصريح لـ «الاتحاد»: «الممارسات التطوعية المتميزة، ستكون ضمن معايير فئة أفضل الممارسات بجائزة الإمارات للموارد البشرية للحكومية التي يبدأ الشهر المقبل التقديم والترشح على مختلف فئاتها».

وأشارت إلى من بين الأمور المهمة التي سيتم مراعاتها في أفضل ممارسات التطوع، هو مدى تطبيق الجهة الاتحادية المعايير الموجودة في دليل التطوع الذي أصدرته الهيئة مؤخراً، بحيث يسهم برنامج التطوع المؤسسي في تركيز الجهود على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة والتوجهات الوطنية للتطوع، بما فيها خدمة الوطن والمجتمع.

وذكرت السويدي أن مقيمين معتمدين ستحددهم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، سيكونون هم المسؤولون عن التأكد من التزام الجهة بالمعايير المحددة للتطوع، حيث يضطلع الفريق بعدد من المسؤوليات منها الزيارات الميدانية وعمليات التحقق، والاطلاع على الأدلة والمستندات المرفقة في الملفات المشاركة، وتقديم التغذية الراجعة بعد الانتهاء من إعداد تقارير التقييم النهائية لكل الجهات المشاركة في الجائزة.