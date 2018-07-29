الوقت لم يفت لسحب المونديال من قطر ومعاقبتها على تبني أساليب الغش والرِشا

لندن (الاتحاد)
لم تكتف «صنداي تايمز» بالوثائق التي نشرتها عن حملة الدعاية السوداء التي أطلقها النظام القطري لتشويه الدول المُنافسة له على تنظيم مونديال 2022، فقد خصصت إحدى افتتاحياتها الرئيسية لتناول الملف نفسه تحت عنوان «لا حق لقطر في استضافة كأس العالم 2022»، قائلةً إنها سعت منذ أربع سنوات لفضح الملابسات التي أحاطت بحصول هذا البلد على حق إقامة تلك البطولة في أراضيه.
وأشارت الافتتاحية إلى أنها استندت في ذلك الوقت إلى كميةٍ كبيرةٍ من «الوثائق المُسربة»، وذلك لإماطة اللثام عن «حجم الفساد والمدفوعات السرية التي ضمنت لقطر (الحصول) على حق استضافة» ما وصفته الصحيفة بـ«أعظم حدث رياضي جرى بيعه» في التاريخ.
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وفي ما يبدو إنذاراً لقطر من عواقب ما كشفت عنه الصحيفة البريطانية، أشارت الافتتاحية إلى أن العديد من المطالب التي رفعتها هذه الصحيفة على صعيد هذا الملف خلال السنوات الماضية، قد تمت تلبيتها مثل تخلي سيب بلاتر الرئيس السابق لـ«الفيفا» عن منصبه، وإصدار قرار بمنع القطري محمد بن همام المسؤول عن الرِشا التي دفعتها بلاده للكثير من المسؤولين الكرويين الدوليين، من ممارسة أي نشاطٍ مرتبطٍ بكرة القدم.
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وخلصت الافتتاحية إلى القول إنه من «الواضح أن قطر حاربت بقذارة للفوز باستضافة كأس العالم 2022»، مُؤكدةً أن الوقت لم يفت لكي يعيد «الفيفا» النظر في هذا القرار، وينقل المنافسات إلى دولة أخرى.
وأشارت إلى أن عدم اتخاذ هذه الخطوة قد يجعل من اليسير استخلاص أن تغير أسماء المسؤولين عن إدارة «الفيفا» لا يعني حدوث تغيير في المؤسسة نفسها، وأن «بلاتر ربما يكون قد ذهب ولكن إرثه المتمثل في استضافة قطر لبطولة 2022 لم يزل باقياً».
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: «لقد تبنت قطر الغش سبيلاً للوصول إلى (استضافة) كأس العالم، ولا ينبغي السماح للغشاشين بالنجاح».