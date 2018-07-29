المملكة تستقبل 25 ألف حاج يمني

الرياض (وكالات)

رحب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بالحجاج اليمنيين لحج هذا العام. وأكد عبر حسابه على «تويتر» أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أنهت إجراءات تفويج عدد 25 ألف حاج يمني من محافظات اليمن كافة دون استثناء أو تمييز.

وكانت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أعلنت إنهاء الترتيبات والاستعداد لاستقبال الحجاج اليمنيين القادمين من الأراضي اليمنية عبر منفذ الوديعة. فيما استكمل شباب الفرق الميدانية في منفذ الوديعة إعداد نصب خيم استراحة الحجاج واللجان المساعدة في خدمة تفويج الحجاج، والحمامات المتنقلة وخزانات المياه، استعداداً لاستقبال الحجاج على طريق بدء عملية التفويج المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة.