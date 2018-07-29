الريال اليمني يتراجع وأسعار المواد الغذائية ترتفع

صنعاء (الاتحاد)

واصل الريال اليمني أمس، وللأسبوع الثاني على التوالي، انهياره إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة على الإطلاق أمام العملات الأجنبية. وأبلغت مصادر مصرفية في صنعاء «الاتحاد» أن سعر الريال انخفض إلى 515 ريالا أمام الدولار في تدني غير مسبوق للعملة المحلية التي تجاوزت في يناير الماضي، وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، حاجز الخمسمائة ريال مقابل الدولار. كما سجل الريال انخفاضاً أكبر في عدن حيث بلغ 520 أمام الدولار.

وأدى انهيار الريال إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ضعف ما كانت عليه في السابق. وقال سكان إن المواد الغذائية ارتفعت ضعف ما كانت عليه، حيث ارتفع سعر رغيف الخبز من 15 ريالاً إلى 25 ريالا جراء ارتفاع سعر الدقيق. كما ارتفعت، وبشكل لافت، أسعار اللحوم والبيض والمواد الغدائية المستوردة كالأرز والزيوت والألبان، الأمر الذي يفاقم معاناة 75 بالمائة من سكان اليمن.