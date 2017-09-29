الريال يمدد عقد أسينسيو

مدريد(أ ف ب)

أعلن نادي ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني، تمديد عقد لاعب وسطه الدولي ماركو أسينسيو لعام إضافي، ليصبح مرتبطاً معه حتى عام 2023.

وجاء في بيان للنادي الملكي: ريال مدريد وأسينسيو توصلا إلى اتفاق لتمديد العقد الذي يربط بينهما لعام إضافي، وتحديداً حتى 30 يونيو 2023.

وكان أسينسيو، لاعب الوسط المهاجم، البالغ من العمر 21 عاماً، مرتبطاً بعقد مع النادي الملكي حتى عام 2022 بموجب اتفاق بين الطرفين العام الماضي.

وضم ريال مدريد أسينسيو إلى صفوفه عام 2014 من مايوركا لكنه أعاره إلى الأخير لموسم واحد، ثم بعدها لإسبانيول، قبل أن يبدأ الدفاع عن ألوانه اعتباراً من الصيف الماضي.

وساهم أسينسيو في تتويج ريال مدريد بالقاب دوري أبطال أوروبا «2017»، وكأس السوبر الأوروبية «2016 و2017»، ومونديال الأندية «2016»، والدوري الإسباني «2017»، وكأس السوبر الإسبانية «2017».