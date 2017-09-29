«وحيدة» تعود في شانتييه

شانتييه (الاتحاد)
تعود المهرة «وحيدة» إلى المسرح الذي حققت فيه انتصارها الشهير، حيث تسعى لتسجيل انتصار آخر في ج1 لصالح جودلفين، من خلال مشاركتها هذه المرة بسباق بري دو لوبرا المقرر غداً، ضمن الفعاليات المثيرة لحفل سباق الآرك الفرنسي في شانتييه.
وكانت هذه المهرة المتميزة وابنة الفحل «دباوي»، أظهرت براعتها على المسافات المتوسطة عندما أحرزت في العام الماضي لقب سباق ج1 بري مارسيل بوساك في ذات الحفل، وبدت يومها مرشحة بقوة لكي تترك بصمتها في السباقات الكلاسيكية في 2017.
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وقال مدربها شارلي أبلبي: كانت ضربة موجعة في ذلك الوقت، وبمعزل عن ذلك الانقطاع، فقد كانت مهرة رائعة وبسيطة يسهل تدريبها، إنها مهرة محبوبة وأتمنى أن تعود بقوة وتتمكن من الفوز بسباق آخر كبير في حفل الآرك.
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وجرى استبعاد ابنة الفحل «دباوي» المهرة «سوبستو»، من المشاركة في نهاية هذا الأسبوع، وهي أيضاً مهرة رفيعة المستوى فائزة في مستوى ج1، وقد أبلت بلاء حسناً لمدربها شارلي أبلبي هذا العام.
ويمعن أبلبي النظر أيضاً في سباق ج1 بري جان لووك لغاردير، كهدف محتمل لكل من «مسار» و«ميثيكال ماجيك» و«ستيج ماجيك». وقال: سنحاول إبقاء خياراتنا مفتوحة بقدر ما نستطيع.