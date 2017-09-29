«وحيدة» تعود في شانتييه

شانتييه (الاتحاد)

تعود المهرة «وحيدة» إلى المسرح الذي حققت فيه انتصارها الشهير، حيث تسعى لتسجيل انتصار آخر في ج1 لصالح جودلفين، من خلال مشاركتها هذه المرة بسباق بري دو لوبرا المقرر غداً، ضمن الفعاليات المثيرة لحفل سباق الآرك الفرنسي في شانتييه.

وكانت هذه المهرة المتميزة وابنة الفحل «دباوي»، أظهرت براعتها على المسافات المتوسطة عندما أحرزت في العام الماضي لقب سباق ج1 بري مارسيل بوساك في ذات الحفل، وبدت يومها مرشحة بقوة لكي تترك بصمتها في السباقات الكلاسيكية في 2017.

غير أن الانتكاسة التدريبية التي تعرضت لها قبل سباق ج1، 1.000 جينيز، وضعت مسيرتها على الهامش ولم تشارك بعدها حتى منتصف الصيف.

وقال مدربها شارلي أبلبي: كانت ضربة موجعة في ذلك الوقت، وبمعزل عن ذلك الانقطاع، فقد كانت مهرة رائعة وبسيطة يسهل تدريبها، إنها مهرة محبوبة وأتمنى أن تعود بقوة وتتمكن من الفوز بسباق آخر كبير في حفل الآرك.

وكانت «وحيدة» خاضت منافسات ساحقة واجهت خلالها تحديات متنوعة، إذ قدمت نفسها بصورة طيبة في مواجهة خيول الجيل الأكبر سناً، عندما حلت وصيفة في نيوماركت بسباق ج1 فالموث ستيكس، وتعاملت بجدارة مع المسافة المتوسطة البالغة ميل وثلاثة فيرلونغ، عندما أحرزت المركز الثالث بسباق ج3 الأوكس الألماني، ونافست بجدارة لتحتل المركز الرابع في نسخة قوية من سباق ج1 ماترون ستيكس في ليبردستاون بإيرلندا.

وجرى استبعاد ابنة الفحل «دباوي» المهرة «سوبستو»، من المشاركة في نهاية هذا الأسبوع، وهي أيضاً مهرة رفيعة المستوى فائزة في مستوى ج1، وقد أبلت بلاء حسناً لمدربها شارلي أبلبي هذا العام.

ويمعن أبلبي النظر أيضاً في سباق ج1 بري جان لووك لغاردير، كهدف محتمل لكل من «مسار» و«ميثيكال ماجيك» و«ستيج ماجيك». وقال: سنحاول إبقاء خياراتنا مفتوحة بقدر ما نستطيع.