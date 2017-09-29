جودلفين تستهدف «كرنفال الربيع» بـ 4 خيول

ملبورن (الاتحاد)

غادرت أمس، كل من «كيوي» و«فرانسيس أوف أسيسي» و«فولكسوود» و«كيد مي نيفر» لفريق جودلفين، إلى أستراليا للمشاركة في سباقات كرنفال الربيع في ملبورن، بعدما أجرت الحصة التدريبية الأخيرة أمس الأول.

وتتدرب جميع هذه الخيول بإشراف شارلي أبلبي، وهي تمضي حالياً فترة ما قبل التصدير في المحجر البيطري في نيوماركت، حيث تدربت على مسافة 6 فيرلونغ، قبل أن تنطلق في رحلتها الطويلة أمس.

وقال شارلي أبلبي: أدى «كيوي» و«فرانسيس أوف أسيسي» و«فولكستون» و«كيد مي نيفر» مراناً ناجحاً على المسار العشبي، وأنا سعيد للغاية بأدائها جميعاً.

وأضاف: جميعها يبدو في حالة رائعة ومستعدة للصعود إلى الطائرة، التحدي الأكبر الآن يتمثل في كيفية قيامها بهذه الرحلة الشاقة، لكنها تغادر وهي في أفضل حالاتها.