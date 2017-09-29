خسارة آسيوية لسلة شباب الأهلي دبي

علي معالي(دبي)

خسر فريق شباب الأهلي دبي لكرة السلة أمام بي سي أستانا الكازاخستاني بفارق 30 نقطة (53 / 83) في ربع نهائي بطولة الأندية الآسيوية، المقامة في مدينة سينزهو الصينية، حيث جاءت نتيجة الأشواط 22/ 7، 25/ 14، 23/ 18، 13/ 14 لصالح أستانا، وكان واضحاً سيطرة الفريق الكازاخستاني تماماً على المباراة، حيث كان الفارق كبيراً في الأرباع الثلاثة الأولى من اللقاء.

من جهة أخرى، قرر اتحاد السلة تأجيل موعد إقامة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لتنطلق 8 أكتوبر المقبل، بدلاً من الثاني من الشهر نفسه، نظراً لتعديل الأجندة الدولية الخاصة بتصفيات كأس آسيا 2021.