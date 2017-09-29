«الإمارات للدراجات» جاهز لتحدي السباقات الإيطالية

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل فريق الإمارات للدراجات سعيه للفوز في السباق الإيطالي، مع توجهه للمشاركه في إميليا-رومانا (إيطاليا) وبولونا (إيطاليا) للمشاركة في سباقين من سباق اليوم الواحد، هما سباق جولة إميليا غداً وسباق الجائزة الكبرى برونو بيغيلي بعد غد.

ويشارك 8 دراجين من فريق الإمارات في تشكيلة الفريق بالسباقات، وتتضمن التشكيلة برونو بيجيلي الفائز السابق في جولة إميليا وسباق الجائزة الكبرى، كما يشارك الدراج الإيطالي دييجو أولسي في جولة إميليا التي تمتد على مسافة 223 كم، بدءاً من بولونا، وصولاً إلى خط النهاية الصعب في سان لوكا.

وكان دييجو فاز في هذا السباق عام 2013، ويشارك إلى جانبه عدد من الدراجين هم داروين أتابوما «كولومبيا» وفاليريو كونتي ومانويل موري، وسيموني بيتيلي وإدوارد رافازي وفرانشيسكو رومانو - دراج متدرب «إيطاليا» وبشيميسلاف نيميتس «بولندا». كما تضم تشكيلة فريق الإمارات في سباق برونو بيجيلي الدراج الإيطالي فاليريو كونتي الذي سبق له الفوز في هذا السباق عام 2014.