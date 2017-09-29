الشارقة للألعاب الجماعية يناقش «روزنامة» اليد والسلة

الشارقة (الاتحاد)
بحثت إدارة نادي الشارقة للألعاب الجماعية، العديد من الملفات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والرياضية، بالإضافة للاطلاع على استعدادات الفرق الرياضية والخطط التدريبية الأسبوعية، والاستحقاقات الخاصة بانطلاقة مسابقات الموسم الرياضي الجديد.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الثالث لإدارة النادي، الذي عقد بمقر النادي برئاسة أحمد عبيد البح، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وحضور محمد عبيد الحصان نائب رئيس الإدارة، وعلي الأميري مدير الألعاب الجماعية، وناجي ربيعة، مشرف كرة اليد، وعدنان الخيال، مشرف كرة السلة، وأحمد ندا المدير الإداري.
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واطلع الأعضاء على استعدادات فرق اليد للموسم الرياضي 2017/2018 التي انطلقت بالفعل الأسبوع الماضي، بدوري أقوياء اليد لفريق الرجال، وكذلك بطولة الدوري العام لجميع فرق المراحل السنية، كما تم الوقوف على آخر تحضيرات فريق رجال اليد للقاء السوبر الإماراتي البحريني المقرر خوضه 7 أكتوبر المقبل بالمنامة، وأيضا ترتيبات المشاركة في البطولة الآسيوية العشرين للأندية أبطال الدوري لكرة اليد والمؤهلة لبطولة العالم «سوبر جلوب» والتي تقام في الهند من 20 إلى 30 نوفمبر المقبل.
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من ناحية أخرى، أبرم ناصر بن عفصان، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي الشارقة الرياضي، عقد توريد وتجهيز صالات في نادي الشارقة للألعاب الفردية بالحزانة مع شركة «تسليح» للتجارة العامة، ويتضمن العقد تجهيز 3 صالات رياضية لألعاب القوس والسهم، والرماية، والمبارزة، بمواصفات مطابقة للشروط والمعايير المطلوبة.
وأكد ناصر بن عفصان على أن إدارة النادي تسعى من خلال هذا المشروع إلى الارتقاء بالألعاب الفردية في الفترة المقبلة، والعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، للكيان الجديد لنادي الشارقة، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كبداية ضمن خطة رسمتها إدارة النادي لتنفيذ التوجيهات بإنشاء مركز للألعاب الفردية بفرع النادي بالحزانة يضاهي المراكز الأولمبية العالمية، ليكون نواة لإعداد أبطال يرفعون علم الدولة في المنافسات الداخلية والخارجية كافة.