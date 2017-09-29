الشارقة للألعاب الجماعية يناقش «روزنامة» اليد والسلة

الشارقة (الاتحاد)

بحثت إدارة نادي الشارقة للألعاب الجماعية، العديد من الملفات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والرياضية، بالإضافة للاطلاع على استعدادات الفرق الرياضية والخطط التدريبية الأسبوعية، والاستحقاقات الخاصة بانطلاقة مسابقات الموسم الرياضي الجديد.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الثالث لإدارة النادي، الذي عقد بمقر النادي برئاسة أحمد عبيد البح، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وحضور محمد عبيد الحصان نائب رئيس الإدارة، وعلي الأميري مدير الألعاب الجماعية، وناجي ربيعة، مشرف كرة اليد، وعدنان الخيال، مشرف كرة السلة، وأحمد ندا المدير الإداري.

ناقش الاجتماع بعض الأمور الإدارية الخاصة بإدارة الألعاب الجماعية، وكذلك الاتفاق على وضع جدول زمني لاجتماعات إدارة الألعاب ، كما استعرض العديد من ملفات الشأن الرياضي في مقدمتها، تقديم تقرير شهري مفصل حول نشاط الفرق الرياضية، واختيار موعد إقامة بطولة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية لكرة اليد، وكذلك تنظيم بطولة ودية لكرة السلة.

واطلع الأعضاء على استعدادات فرق اليد للموسم الرياضي 2017/‏‏2018 التي انطلقت بالفعل الأسبوع الماضي، بدوري أقوياء اليد لفريق الرجال، وكذلك بطولة الدوري العام لجميع فرق المراحل السنية، كما تم الوقوف على آخر تحضيرات فريق رجال اليد للقاء السوبر الإماراتي البحريني المقرر خوضه 7 أكتوبر المقبل بالمنامة، وأيضا ترتيبات المشاركة في البطولة الآسيوية العشرين للأندية أبطال الدوري لكرة اليد والمؤهلة لبطولة العالم «سوبر جلوب» والتي تقام في الهند من 20 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وتناول الاجتماع استعدادات فرق كرة السلة لخوض منافسات الموسم الرياضي 2017/‏‏2018 وتوفير كافة احتياجات الفرق الرياضية لكرة السلة التي تقوم بالتدريب على الصالة البيضاء، بعد نقل التدريبات إليها من صالة النادي فرع الحزانة لتستقر كرة السلة في فرع النادي بسمنان، وكذلك متابعة ودعم فريق رجال السلة للمشاركة في أولى استحقاقات الموسم، بطولة نائب رئيس الدولة التي تنطلق منافستها في مطلع أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى، أبرم ناصر بن عفصان، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي الشارقة الرياضي، عقد توريد وتجهيز صالات في نادي الشارقة للألعاب الفردية بالحزانة مع شركة «تسليح» للتجارة العامة، ويتضمن العقد تجهيز 3 صالات رياضية لألعاب القوس والسهم، والرماية، والمبارزة، بمواصفات مطابقة للشروط والمعايير المطلوبة.

وأكد ناصر بن عفصان على أن إدارة النادي تسعى من خلال هذا المشروع إلى الارتقاء بالألعاب الفردية في الفترة المقبلة، والعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، للكيان الجديد لنادي الشارقة، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كبداية ضمن خطة رسمتها إدارة النادي لتنفيذ التوجيهات بإنشاء مركز للألعاب الفردية بفرع النادي بالحزانة يضاهي المراكز الأولمبية العالمية، ليكون نواة لإعداد أبطال يرفعون علم الدولة في المنافسات الداخلية والخارجية كافة.