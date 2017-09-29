باركر يتوج بلقب بطولة «أبوظبي المفتوحة»

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجنوب الأفريقي كيلي باركر بلقب بطولة جولف سيتيزن أبوظبي المفتوحة، التي أقيمت في نادي ياس لينكس للجولف، وتعد البطولة رقم 12 في الموسم السابع لجولة الجولف في دول مينا، المبادرة الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف والمعتمدة والمانحة لنقاط التصنيف الدولي.

وشهدت «جولف مينا» صعود بطل جديد بعدما توزعت ألقاب الموسم الحالي بين 11 لاعباً بما يعكس المستوى القوي للمشاركين، بعدما نجح اللاعب الصاعد 19 عاماً، من إنهاء المنافسات بمجموع 202 ضربة بواقع 14 ضربة تحت المعدل.

وتقدم باركر على الإنجليزي تود كليمنتس، الذي عوض بتصدره ترتيب اللاعبين الهواة المشاركين في البطولة، بعدما أنهى المنافسات بمجموع 12 ضربة تحت المعدل، وسط أداء قوي في الجولة الأخيرة التي سجل فيها 66 ضربة بواقع 6 ضربات تحت المعدل، لكن ذلك لم يمكنه من مساواة الكفة مع باركر.

وحقق الإنجليزي جايمي إلسون، 68 ضربة في الجولة الأخيرة بواقع 4 ضربات تحت المعدل، لينال المركز الثالث بعدما رفع مجموعه إلى 9 ضربات تحت المعدل.