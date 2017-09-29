باركر يتوج بلقب بطولة «أبوظبي المفتوحة»

أبوظبي (الاتحاد)
توج الجنوب الأفريقي كيلي باركر بلقب بطولة جولف سيتيزن أبوظبي المفتوحة، التي أقيمت في نادي ياس لينكس للجولف، وتعد البطولة رقم 12 في الموسم السابع لجولة الجولف في دول مينا، المبادرة الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف والمعتمدة والمانحة لنقاط التصنيف الدولي.
وشهدت «جولف مينا» صعود بطل جديد بعدما توزعت ألقاب الموسم الحالي بين 11 لاعباً بما يعكس المستوى القوي للمشاركين، بعدما نجح اللاعب الصاعد 19 عاماً، من إنهاء المنافسات بمجموع 202 ضربة بواقع 14 ضربة تحت المعدل.
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وحقق الإنجليزي جايمي إلسون، 68 ضربة في الجولة الأخيرة بواقع 4 ضربات تحت المعدل، لينال المركز الثالث بعدما رفع مجموعه إلى 9 ضربات تحت المعدل.
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