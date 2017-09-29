بطولة «أم الإمارات لجو جيتسو السيدات» تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، تنطلق صباح اليوم منافسات بطولة «أم الإمارات لجو جيتسو السيدات 2017-2018»، بطولة «سيدات الإمارات للجو جيتسو سابقاً»، والتي تقام في (آيبيك أرينا) بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وتشهد البطولة في دورتها الأولى هذا الموسم ارتفاع في أعداد اللاعبات المشاركات، مقارنة بالموسم الماضي، الأمر الذي يعكس الحضور المتنامي للمرأة الإماراتية على الساحة الرياضية ويتماشى مع أهداف اتحاد الجو جيتسو بشكل خاص للموسم الحالي، وهو ما أطلق عليه «عام المرأة».

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية بين اللاعبات المشاركات، نظراً لمشاركة عدد من بطلات الجو جيتسو الذين خاضوا تجارب منافسة لاعبات من مختلف أنحاء العالم خلال البطولات الدولية السابقة هذا الموسم، والتي انعقدت في كل من فيتنام وتركمانستان، مما يمكنهم من تعزيز أدائهم وتطبيق خبراتهم التي اكتسبوها في مثل تلك المحافل الرياضية الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة «أم الإمارات للجو جيتسو السيدات» تتألف من ثلاث جولات ضمن الخطة السنوية لاتحاد للجو جيتسو للموسم الحالي 2017-2018، حيث من المقرر انعقاد الدورتين الثانية والثالثة 3 نوفمبر 2017 و16 مارس 2018 على التوالي.

تقام البطولة وفق استعدادات خاصة تتوافق مع طبيعتها، حيث تقتصر المشاركة على اللاعبات الإماراتيات، وبحضور جماهيري نسائي فقط، كما جرى اختيار طاقم تحكيم من السيدات خصيصاً لهذه البطولة، إضافة إلى الطواقم الطبية والفنية.