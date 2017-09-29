كونتي: التواضع سلاحنا للفوز بالألقاب

مدريد (د ب أ)

احتفى الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي بالأداء الذي قدمه فريقه على ملعب مضيفه أتلتيكو مدريد.

وقال كونتي عقب المباراة التي فاز بها الفريق الإنجليزي بنتيجة 2/1: أنا مسرور بالشخصية التي ظهر بها اللاعبون، العودة أمام أتلتيكو صعبة كما تعلمون، ولكننا استمررنا في اللعب بشخصية كبيرة، وصببنا تركيزنا في المباراة واستحققنا الفوز.

وأعرب كونتي عن سعادته ليس بالفوز وحسب ولكن أيضاً بمستوى الأداء الذي قدمه تشيلسي، الذي تفوق على منافسه في كل الوجوه، وأضاف المدرب الإيطالي قائلاً: لا أعرف إذا كان هذا اللقاء هو أحد أفضل اللقاءات منذ أن أصبحت مدرباً لتشيلسي ولكنه كان لقاءً مهماً للغاية من دون شك.

وتابع: اللاعبون تحلوا بشخصية رائعة، يمكنك أن تفوز باللجوء للدفاع فقط، ولكن أن تأتي إلى هنا وتظهر رغبتك في اللعب فهذا أمر آخر يبعث على الرضا، ورفض كونتي اعتبار تشيلسي أحد المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بأول مباراتين له في البطولة. واستطرد قائلاً: علينا أن نتابع السير مباراة بمباراة والحفاظ على هذا التواضع، الذي جعلنا نفوز بالدوري في الموسم الماضي رغم وجود فرق أقوى من الناحية النظرية، أعتقد علينا أن نحافظ على التواضع هذا الموسم أيضاً، فهو سلاحنا للفوز بالألقاب.