عَلم.. ودرع وثلاثية ضائعة.. دخلات خالدة

القاهرة (الاتحاد)

استقبلت جماهير سبورتينج لشبونة فريق برشلونة بتيفو «دخلة» ضخم، حمل صورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نشأ في صفوف الأسود تحمل جملة «الأفضل في العالم» في استفزاز واضح للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلوجرانا والغريم الأزلي لمنافسه المدريدي، خاصة مع اقتراب الإعلان عن صاحب الكرة الذهبية لهذا العام، والذي يعتبر رونالدو هو الأقرب للفوز بها، ولم تكتفِ جماهير الفريق الأخضر والأبيض بذلك، بل قامت أثناء المباراة بالهتاف مرات عديدة باسم رونالدو في محاولة واضحة تماماً لاستفزاز ميسي، وهو ما تعرض له من قبل عبر هتافات ولوحات مستفزة موجهة إليه كان شهدها ملعب سيلتيك الاسكتلندي عام 2013.

وفي عام 2014 خرجت جماهير أتلتيكو مدريد بلوحة مستفزة للبارسا خلال إياب ربع نهائي الأبطال، والتي شهدت خروج البلوجرانا من البطولة، ورفعت جماهير الروخي بلانكوس تيفو ضخم يحمل علم إسبانيا في إشارة إلى محاولة الإقليم الكتالوني الانفصال عن الدولة الإسبانية، وقبل ديربي مدريد قرب نهاية الليجا في الموسم الماضي دفعت جماهير «الميرنجي» بتيفو هائل كتب عليه «العرش لنا» حاملاً صورة الفايكنج المدريدي مع درع الملكي واضعاً درع الأتليتي أسفل قدمه.

وتعرض يوفنتوس الإيطالي لاستفزاز واضح من جانب جماهير دورتموند في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال عام 2015، بعدما قامت بدخلة للتذكير بهزيمة اليوفي على يد «أسود الفيستيفال» في نهائي نسخة 1997، لكن دورتموند خسر المباراة بثلاثية آنذاك، وفي العام الماضي استفزت جماهير إنتر فريق «السيدة العجوز» بدخلة سخرت فيها من حلم اليوفي بتحقيق الثلاثية التاريخية التي حققها النيرآتزوري عام 2010، ورفع مشجعو «الأفاعي» لوحتين في تلك المباراة للتذكير بخسارة يوفنتوس نهائي الأبطال أمام برشلونة قبل عامين، وأسفلها ظهرت صورة الشخصيات الكارتونية الشهيرة للصوص بيجل وهم في حلة النوم، في إشارة إلى حلم اليوفي الذي راهنت جماهير الإنتر على عدم تحقيقه وهو ما حدث بالفعل!