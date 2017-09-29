رودولفو: نتائج «الملك» لا تعكس مستواه الحقيقي

معتصم عبدالله (دبي)

شدد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا تمسكه بقيادة الوصل للموسم الثاني على التوالي حتى نهاية عقده الحالي، ووأوضح تعليقاً على تقارير الصحافة الاسبانية التي تحدثت عن رفضه عرضاً لتدريب فياريال الأسباني خلفاً للمدرب فران ايسكريبا المقال، قائلاً «أحياناً قد تكون هنالك بعض المبالغات في تقارير الصحافة، الجميع يعرف ارتباطي الحالي مع الوصل، سواء هنا أو في الأرجنتين وإسبانيا، وأحبذ دائماً الالتزام بشروط تعاقدي مع أي نادٍ، مؤكداً في الوقت ذاته ارتباطه الأسري مع نادي فياريال الذي لعب له سابقاً، في ظل وجود أبنائه ومجموعة من أصدقائه في إسبانيا.

ووصف رودلفو مباراة فريقه أمام مضيفه الشارقة غداً في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي بالمهمة، وأوضح «نلعب أمام منافس عنيد يملك مدرباً على مستوى عال، ويدخل منافسات الموسم بوجود مجموعة من اللاعبين الجدد، لا سيما على مستوى الأجانب، مشدداً على أن النتائج السلبية للملك في مبارياته الثلاث في الدوري وكأس الخليج العربي، لا تعبر أبداً عن المستوى الحقيقي، ويملك الأفضل.

واشار مدرب الوصل أن المنافس استفاد من قرار الدمج مع الشعب من خلال توافر قاعدة كبيرة من اللاعبين، علاوة على دعم ميزانية النادي، والتي منحته الفرصة في التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المواطنين والأجانب، وأضاف «هدفنا الأداء بشكل جيد، والخروج بالنقاط الثلاث من المباراة».

وحول الاستفادة من المردود السلبي لهجوم «الملك» الذي فشل في التسجيل خلال ثلاث مباريات رسمية في انطلاقة الموسم الحالي، مقابل الاهتزاز النسبي لأداء خط دفاع الوصل قال «كرة القدم لعبة تقوم على أخطاء المنافسين، والمؤكد أننا ارتكبنا أخطاء في المباريات الماضية، واستقبلت شباكنا أهدافاً كادت أن تكلفنا غالياً، ونعمل بصورة مستمرة لتقليل الأخطاء الفردية».