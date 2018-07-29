منتخب المواي تاي جاهز لبطولة العالم في تايلاند

أبوظبي (الاتحاد)

اطمأن عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج على اكتمال استعدادات منتخبنا الوطني للشباب والشابات للمشاركة في بطولة العالم لفئات الشباب والناشئين والبراعم التي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال من الفترة 3 إلى 13 أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من 67 دولة.

وأطلع خلال اتصاله الهاتفي على سير معسكر الإعداد المقام بصالة نادي المواي تاي في العاصمة التايلاندية بانكوك بإشراف البطل العالمي سانشاي قبل موعد انطلاقة منافسات البطولة التي يشارك فيها الاتحاد لأول مرة بعد النجاحات التي حققتها اللعبة على كافة المستويات المحلية والإقليمية على الرغم من حداثة إشهارها مؤخراً.

وضمت البعثة فهد العبدولي عضو مجلس إدارة الاتحاد والكادر الفني الذي يضم عمر النعيمي ومشرفة فريق السيدات هند نواش والمدرب التايلاندي سانيت سامبيت، ومدرب المراحل العمرية سبيع محمد ومدرب اللياقة التايلندي أيك و13 لاعب ولاعبه في مختلف الأوزان والأعمار وهم: سعيد محمد الجابري «تحت 11 سنة»، ومحمد عبد الله سالم «تحت 13 سنة»، ومحمد أحمد الجابري «تحت 11 سنة» وصالح محمد سعيد «تحت 13 سنة»، وغانم خليفة «تحت 14 سنة»، وأحمد خليفة فيروز «تحت 13 سنة»، وزايد خليفة «تحت 11 سنة»، وميثاء عبدالله حسن «تحت 17 سنة»، وحمدان عبدالله حسن «تحت 17 سنة»، ومحمد عبدالله حسن «تحت 15 سنة»، ونورة خليفة «تحت 15 سنة»، وهزاع محمد القبيسي «تحت 13 سنة»، ومحمد خلفان الحمادي «تحت 16 سنة».

كما تضم البعثة أربعة حكام مواطنين في مجال اللعبة الذين تم ترشيح من قبل الاتحاد الدولي للعبة للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، وهم عمر المرزوقي أحمد الشحي، راشد الزرعوني، ومحمد الحجاب.