منتخب المواي تاي جاهز لبطولة العالم في تايلاند

أبوظبي (الاتحاد)
اطمأن عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج على اكتمال استعدادات منتخبنا الوطني للشباب والشابات للمشاركة في بطولة العالم لفئات الشباب والناشئين والبراعم التي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال من الفترة 3 إلى 13 أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من 67 دولة.
وأطلع خلال اتصاله الهاتفي على سير معسكر الإعداد المقام بصالة نادي المواي تاي في العاصمة التايلاندية بانكوك بإشراف البطل العالمي سانشاي قبل موعد انطلاقة منافسات البطولة التي يشارك فيها الاتحاد لأول مرة بعد النجاحات التي حققتها اللعبة على كافة المستويات المحلية والإقليمية على الرغم من حداثة إشهارها مؤخراً.
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كما تضم البعثة أربعة حكام مواطنين في مجال اللعبة الذين تم ترشيح من قبل الاتحاد الدولي للعبة للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، وهم عمر المرزوقي أحمد الشحي، راشد الزرعوني، ومحمد الحجاب.