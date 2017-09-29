برانديللي: نواجه «البطل» بطموحات الفوز

مراد المصري (دبي)

أكد الإيطالي تشيزاري برانديللي، المدير الفني للنصر، أن فريقه لا يفكر في المباراتين الماضيتين بعد التعادل مع الشارقة والخسارة من الوحدة، بقدر التركيز على تحقيق الانتصار أمام الجزيرة حامل اللقب، في مواجهة وصفها بالصعبة والشيقة.

وأوضح المدرب أن فريقه استعد بشكل جيد للمباراة، ويريد مواصلة القتال لحصد النتائج الإيجابية، فيما كشف أن عامر مبارك سيكون الغائب الوحيد عن المباراة بداعي إصابة بسيطة.

وفيما يتعلق بخسارة الجزيرة والنصر في الجولة الماضية، قال: كل مباراة لها ظروفها، وفي حال لم تستعد جيداً للمباراة ستواجه الصعوبات، ربما خسرنا أمام الوحدة لكن لم نستحق ذلك، أعتقد أن مواجهة الجزيرة ستكون بطابع مميز وقوي، نظراً لشخصية كلا الفريقين ورغبتهما في تحقيق الفوز، حيث يلعبان بكبرياء وشخصية ويريدان دائماً تطوير أدائهما.

وأوضح المدرب أن الغيابات لن تؤثر على الجزيرة، وقال: منافسنا فريق قوي يلعب على أكثر من بطولة خلال الموسم، وبالتالي لديه البدلاء القادرين على التعويض ومواكبة هذه الأمور.