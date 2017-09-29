قمة الإثارة بـ «البصمة 15» !

منير رحومة وصلاح سليمان (دبي، العين)

لقاء العين وشباب الأهلي دبي اليوم، ضمن الجولة الثالثة، لدوري الخليج العربي، «كلاسيكو» الكرة الإماراتية، بـ «نكهة دولية»، يجمع 15 لاعباً دولياً من عناصر المنتخب الأول، أصحاب الخبرة الطويلة، والمشاركات الخارجية العديدة، في حوار مثير ومشوق، يضمن الفرجة للجماهير.

ويلتقي 7 دوليين من أصحاب الأرض، هم: الحارس خالد عيسى ومحمد أحمد وإسماعيل أحمد ومهند العنزي وخالد عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن وأحمد برمان، و8 دوليين من الفريق الضيف، هم: الحارس ماجد ناصر وعبد العزيز صنقور وعبد العزيز هيكل ووليد عباس ومحمد مرزوق وحبيب الفردان وحسن إبراهيم وخميس إسماعيل، على استاد هزاع بن زايد في سهرة كروية واعدة، تمثل اختباراً قوياً لكل منهما، في سباق المنافسة على اللقب، حيث تتركز الأنظار على أداء ومستوى الفريقين، لمعرفة أيهما ينال الترشيحات للظفر بدرع الدوري.

ورغم ظروف الدمج بانضمام لاعبين من الشباب ودبي إلى الأهلي، فإن أجواء «الكلاسيكو» تبدو واعدة، سواء على المستوى الحضور الجماهيري، أو الإثارة والتشويق، وبدأ شباب الأهلي دبي مشواره بالدوري بفوزين كبيرين، وأعلن منذ البداية أنه فريق قوي، وعازم على المنافسة، من أجل التتويج بالألقاب والبطولات، مثلما الأمر بالنسبة ل «الزعيم»، الذي جمع أربع نقاط من تعادل وفوز، ويعول على لقاء اليوم من أجل دخول سباق المنافسة بقوة، وإعلان نفسه مرشحاً قوياً للقب.

وحتى في غياب نجمه عمر عبد الرحمن «المصاب»، يملك «البنفسج» نخبة من اللاعبين المتميزين، سواء من المواطنين أو الأجانب، القادرين على قيادة الفريق إلى الانتصارات والظهور بمستوى فني قوي، لذلك تتطلع أنصار الفريق إلى مشاهدة ملحمة قوية، تبعث رسالة اطمئنان للجماهير، بأن العين خرج من تأثير الخسارة الآسيوية، وتوديع البطولة القارية، وعودته أكثر قوة إلى المسابقات المحلية بهدف التتويج بدرع الدوري.