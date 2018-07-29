«الزعيم» ينقل تدريباته إلى ملاعب دينامو زغرب

زغرب (الاتحاد)

نقل فريق العين تدريباته إلى ملاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي، ضمن تحضيراته لمباراتيه أمام وفاق سطيف الجزائري الذي يلتقيه ذهاباً غد، وإياباً 4 أغسطس المقبل ضمن دور الـ 32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

ويتطلع الكرواتي زوران ماميتش العائد إلى مسقط رأسه في مهمة رسمية مع فريقه، أكثر حرصاً على استعادة ذكرياته الجميلة كلاعب ومدرب بإنجازاته الكبيرة التي كان شاهداً عليها ملعب ماكسمير، لما لا وهو الذي يجد نفسه محاطاً بتقدير جماهير ناديه في كل مكان بزغرب.

من جانبه، أكد المصري حسين الشحات المحترف بصفوف العين، أنه لا سقف لطموحات فريقه في الموسم الكروي الجديد الذي تنتظر فيه «الزعيم العالمي» تحديات مهمة، وقال: أتوقع أن تكون المنافسة أقوى لأسباب عدة، أبرزها أن من يضعهم القدر في مواجهة «الزعيم» يعتبرون أنهم أمام بطولة قائمة بذاتها وليست مجرد مباراة كرة قدم في مسابقة بعينها، بالإضافة إلى أنهم يدخلون مواجهة مختلفة أمام بطل ثنائية تاريخية وممثل الأندية الإماراتية في كأس العالم للأندية أبوظبي 2018.

وأضاف: كل موسم جديد ندخله بطموحات أكبر، وهدفنا الرئيس تحقيق النتائج القوية التي تسعد الجماهير المحبة والمخلصة لهذا الكيان الشامخ.