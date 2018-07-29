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أبطالنا «نجوم فوق العادة» في اليابان

45 ميدالية للإمارات في «طوكيو جراند سلام» للجو جيتسو
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تاريخ النشر: الإثنين 30 يوليو 2018

أمين الدوبلي (طوكيو)

حصد أبطال الإمارات 45 ميدالية ملونة، منها 20 ذهبية، و14 فضية، و11 برونزية، وذلك في منافسات الجولة الأولى لبطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو التي أقيمت أمس في صالة «أوتا جيمنازيوم» بالعاصمة اليابانية طوكيو، والتي شارك فيها أكثر من 695 لاعباً ولاعبة من 43 دولة.

أحرز الميداليات الذهبية علي محمد المنصوري، ومنى البريكي، وآمنة الحمادي، وسعود النقبي، ومريم العامري، وهيثم العقيدي، وحسين النميري، وبخيت سعد، وعبد الله السناني، وأحمد عبد الله، وأحمد عمر، وسعود ناصر علي، وحميد البلوشي، وعبد الله عبد الله، وسلطان آل علي، وضاحي الثميري، وجاسم سعيد، ومصبح الخاطري، وعبيد الكعبي، وثامر الشامسي.

وتوج بالفضية سلطان الحوسني، ونايف المنصوري، وهزاع القبيسي، وماهر الطاهر، وأسماء الحوسني، وفاطمة الجلاف، وذكريات الحمادي، وهيثم حناوي، ونور الهرمودي، وسارة الحمادي، وعلي حسن، وجابر عبد الله، وعلي الحوسني، وأحمد المصعبي.

وفاز بالبرونزية عبد الرحمن البشير، محمد المطروشي، وعلي الهاشمي، وهيفا المرزوقي، وشيخة المنصوري، وفاطمة الحمادي، وموزة المنصوري، ومنى الحمادي، وخالد المرزوقي، وعلي عباس، وسالم الحوسني.

وتوج نادي الجزيرة بالمركز الأول بين أنديتنا برصيد 1820 نقطة بواقع 7 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، وحل فريق القوات المسلحة في المركز الثاني برصيد 1740 نقطة بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية واحدة، ثم نادي الوحدة في المركز الثالث برصيد 1480 نقطة وبواقع 6 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزية واحدة. ... المزيد
     
 

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