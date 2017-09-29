كتّاب وناشرون إماراتيون في مؤتمر الأدب والترجمة والملكية الفكرية بالصين

محمود عبد الله (أبوظبي)
نخبة من الكتّاب والمثقفين والنّاشرين والمترجمين والأكاديميين الإماراتيين، كانوا على مدار أسبوع، سفراء أوفياء لبلدهم، في فعاليات «مؤتمر الأدب والترجمة والملكية الفكرية»، الذي نظمته «مؤسسة شاندونغ للنشر والإعلام القابضة»، ضمن «معرض التجارة وحقوق النشر والطبع للكتب»، وفي إطار مبادرة «الحزام والطريق» في مدينة جينان، لمقاطعة شاندونغ الصينية، والذي اختتم أعماله مؤخرا، بمشاركة نوعية للكاتب والناشر «جمال الشّحي» مؤسس دار «كتّاب» للنشر، والمدير التنفيذي لـ «برنامج الطفل العربي» في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
فيما شكّل الحدث منصة لتبادل الخبرات، والكسب المشترك، للناشرين والعارضين والمهتمين بصناعة الكتاب، وصولاً إلى نتائج مستدامة في مجال حماية الملكية الفكرية، حيث تعد القرصنة المقابل الضدي لحقوق النشر.
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في السياق، أكد الكاتب والناشر الإماراتي والأمين العام لجائزة الإمارات للرواية جمال الشّحي، في حديث خاص لـ «الاتحاد» أن مشاركة دار كتّاب للنشر، ونخبة من المثقفين الإماراتيين في المؤتمر الذي يقام مرة كل عامين، قد أسهمت في نقل صورة مشرقة عن المشهد الثقافي الإماراتي للعالم، سواء من خلال مشاركتنا في المحاضرات والندوات والحوارات الخاصة بالأدب والترجمة وحقوق الملكية الفكرية، أو على مستوى جناح الكتب الخاص بمنشورات الدار من الكتب التي زادت عن 160 عنواناً، أو على مستوى توقيعنا لاتفاقية تبادل حقوق الملكية الفكرية مع مؤسسة شاندونغ للنشر والإعلام، والتي أفضت إلى تبادل شراء حقوق الكتب الصينية والإماراتية والعربية بين المؤسستين، واعتبر الشّحي أن مشاركة الإمارات في الحدث، سدّت جانباً من الفجوة تجاه غياب الأدب العربي بالكامل عن الجمهور الصيني، وقال: هذه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو خيارات جديدة للمبدع الإماراتي، ونحو جذب قراء جدد لمنجزات مبدعينا في الشرق.