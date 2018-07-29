الشيخ زايد أول من أسس الدبلوماسية الثقافية للإمارات

لندن (الاتحاد)

تحدث معالي زكي نسيبة، وزير دولة، عن مساهمة الأفكار الحداثية في إنماء دولة الإمارات العربية المتحدة وتطورها الفكري والحضاري، وذلك خلال فعاليات المنتدى الفني العالمي الذي نظمته «آرت دبي» مؤخراً في الأكاديمية الملكية للفنون وسط لندن.

وحضر هذه الفعاليات معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وسليمان المزروعي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى السفراء البريطانيين السابقين السير هارولد ووكر، وريتشارد ميكبيس، إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية البارزة أمثال: هانز ألرتش أوبريست، والناقد التلفزيوني أندرو غراهام ديكسون.

واستمع مئات الحاضرين في مسرح حدائق بيرلنغتون، لكيفية مساهمة الهندسة المعمارية والفنون والتصميم في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية استقلالها عام 1970 وحتى الآن.

وقال معالي زكي نسيبة إن جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية الإماراتية المنتشرة حول العالم، تحمل رؤية واحدة تتلخص بإمكانية التغلب على الفرقة والتطرف والنزاع من خلال تعزيز سبل التواصل بين شعوب العالم أجمع.