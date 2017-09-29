توقعات بانتعاش سوق السيارات السعودية

دبي، باريس (رويترز)

قد يسهم القرار الذي اتخذته السعودية برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في استعادة نمو مبيعات السيارات.

وانضم صناع السيارات للحكومات في الترحيب بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصياغة قواعد تسمح للنساء بقيادة السيارات خلال 30 يوماً على أن يطبق الأمر اعتباراً من يونيو حزيران 2018، مما يزيل أحد العوامل التي كانت تضر بصورة المملكة.

وقالت شركة نيسان في تغريدة على موقع تويتر مصحوبة بلوحة أرقام سيارة مكتوب عليها ‭‭GRL 2018‬‬: «نهنئ جميع النساء السعوديات اللاتي سيتمكن من القيادة الآن»، كما رحبت شركة بي.إم.دبليو، التي حققت سيارتها إكس 5 أعلى مبيعات للمجموعة في الشرق الأوسط، بالأمر الملكي.

وتسيطر السيارات المتوسطة على السوق السعودية حالياً، حيث تشكل تويوتا وهيونداي-كيا ونيسان معاً على 71 بالمئة من المبيعات.