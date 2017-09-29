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بعد السماح للنساء بالقيادة

توقعات بانتعاش سوق السيارات السعودية
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تاريخ النشر: الجمعة 29 سبتمبر 2017

دبي، باريس (رويترز)

قد يسهم القرار الذي اتخذته السعودية برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في استعادة نمو مبيعات السيارات.

وانضم صناع السيارات للحكومات في الترحيب بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصياغة قواعد تسمح للنساء بقيادة السيارات خلال 30 يوماً على أن يطبق الأمر اعتباراً من يونيو حزيران 2018، مما يزيل أحد العوامل التي كانت تضر بصورة المملكة.

وقالت شركة نيسان في تغريدة على موقع تويتر مصحوبة بلوحة أرقام سيارة مكتوب عليها ‭‭GRL 2018‬‬: «نهنئ جميع النساء السعوديات اللاتي سيتمكن من القيادة الآن»، كما رحبت شركة بي.إم.دبليو، التي حققت سيارتها إكس 5 أعلى مبيعات للمجموعة في الشرق الأوسط، بالأمر الملكي.

وتسيطر السيارات المتوسطة على السوق السعودية حالياً، حيث تشكل تويوتا وهيونداي-كيا ونيسان معاً على 71 بالمئة من المبيعات.

وانكمشت السوق نحو الربع من ذروة بيع 858 ألف سيارة خفيفة في 2015 إلى توقعات ببيع 644 ألف سيارة في العام الحالي، مما يتماشى مع تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقاً. ... المزيد
     
 

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