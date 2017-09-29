4.2 مليار درهم أرباح «مبادلة للاستثمار» خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، خلال النصف الأول من العام الجاري، أرباحاً قيمتها 4.2 مليار درهم، مقارنة مع نتائج سالبة بقيمة 4.7 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2016، في حين بلغ حجم إجمالي الدخل الشامل 6.8 مليار درهم، مقارنة مع نتائج سالبة بقيمة 5.4 مليار درهم للفترة نفسها من العام 2016.

وأرجعت ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع في قيمة الاستثمارات المالية والتغيرات الإيجابية في أسعار الصرف، إلى جانب الحصول على مبلغ تمويل جمعته شركة «نوفا للكيماويات» بقيمة 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، وقد تم توظيف هذا المبلغ بعد 30 يونيو2017 لإنجاز صفقة الاستحواذ على مصنع للبتروكيماويات في لويزيانا - الولايات المتحدة الأميركية.

وحسب النتائج المالية للشركة التي أعلنتها أمس، بلغ حجم الإيرادات 83.4 مليار درهم، مقارنة مع 72.9 مليار درهم للفترة نفسها من العام 2016، ويرجع ذلك إلى الأداء المتميز وارتفاع الإيرادات المتأتية من قطاعات الأعمال الأربعة، ولا سيما قطاعات الاستكشاف والإنتاج (النفط والغاز)، وأشباه الموصلات، وصناعة الطيران.

وتشمل قطاعات الأعمال الرئيسة لشركة مبادلة للاستثمار كلاً من الاستثمارات البديلة والبنية التحتية، والبترول والبتروكيماويات، والتكنولوجيا والصناعة والتعدين، وصناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.